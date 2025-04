Dimissioni dall’ospedale e ritorno a casa

Davide Lacerenza, noto ex titolare della Gintoneria di Milano, è stato dimesso dall’ospedale dove era stato ricoverato per problemi neurologici. Dopo due giorni di osservazione al Policlinico, Lacerenza ha lasciato la struttura sanitaria e ha fatto ritorno ai domiciliari, dove si trova dal 4 marzo scorso. Le accuse che pendono su di lui sono gravi: detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e sfruttamento della prostituzione. La sua situazione legale rimane complessa e delicata.

Le circostanze del ricovero

Il ricovero di Lacerenza è avvenuto in un contesto di crescente attenzione mediatica e giuridica. Secondo fonti vicine all’indagine, il suo stato di salute era preoccupante e richiedeva un monitoraggio costante. Durante il periodo di degenza, sono stati effettuati diversi esami clinici per valutare la gravità dei suoi problemi neurologici. La decisione di dimetterlo è stata presa dopo che i medici hanno ritenuto che le sue condizioni fossero sufficientemente stabili per un ritorno a casa.

Le implicazioni legali

Il ritorno ai domiciliari non segna la fine delle sue difficoltà legali. Lacerenza è coinvolto in un’inchiesta che ha già portato all’arresto di diverse persone, tra cui la sua ex compagna, Stefania Nobile. Le autorità stanno continuando a indagare sulle sue attività e sul suo coinvolgimento in un giro di spaccio e sfruttamento. La situazione di Lacerenza è un chiaro esempio delle conseguenze che possono derivare da scelte sbagliate e comportamenti illeciti. La comunità milanese osserva con attenzione gli sviluppi di questo caso, che solleva interrogativi sulla sicurezza e la legalità nella città.