Francia: Donzelli, 'sinistra non attenta quando ministri stranieri attaccano Meloni'

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – "Non ho mai visto tutta questa attenzione da parte della sinistra quando ad essere attaccata dai ministri stranieri era la premier: invece di difendere l'Italia attaccavano lei. Ora si stupiscono se un italiano fa una battuta su un francese. La verità è che la credibilità internazionale dell'Italia non è stata così buona negli ultimi trent'anni: lo spread è ai minimi storici, l'occupazione ai massimi".

Lo afferma il responsabile Organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, in un'intervista a 'La Stampa'.

"Le divisioni sulla politica estera -aggiunge- le vedo solo nell'opposizione. Al voto sulle comunicazioni dell'ultimo Consiglio europeo abbiamo contato dodici posizioni diverse. Fra di noi ci può essere qualche differenza di opinioni, ma è normale, siamo partiti diversi, ma nelle posizioni in Parlamento siamo granitici".