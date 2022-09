Fratoianni a Conte e Pd: ricostruire un rapporto contro destra

Milano, 26 set. (askanews) –

Milano, 26 set. (askanews) – “Ci rivolgiamo a Giuseppe Conte e al Partito Democratico perché da domani si lavori alla ricostruzione, non tanto di un rapporto, ma alla ricostruzione di una opposizione al governo di una destra che su ogni questione fondamentale rischia di riportare indietro il paese. Si tratta di fare l’opposizione in Parlamento, di farla nel paese e anche di costruire le condizioni per sconfiggere questa destra.

Perché una cosa i numeri ce la dicono: o si costruisce una alleanza più larga o questa destra è destinata, anche nei prossimi appuntamenti elettorali, a vincere senza incontrare alcuna reale ed efficace resistenza”. Lo ha detto il segretario di Sinistra italiana, Nicola

Fratoianni, a margine della conferenza stampa post elettorale a Roma.