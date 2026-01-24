Freaks of Nature: la nuova edizione del festival

Freaks of Nature segna il suo atteso ritorno con l’annuncio della prima fase di artisti per la settima edizione, Freakyard. Il festival si svolgerà su due weekend — giovedì e venerdì 5–6 e 12–13 febbraio 2026 — a Riyadh, presso il sito MDLBEAST Soundstorm di Banban. Tra i primi nomi con...

Freaks of Nature segna il suo atteso ritorno con l’annuncio della prima fase di artisti per la settima edizione, Freakyard. Il festival si svolgerà su due weekend — giovedì e venerdì 5–6 e 12–13 febbraio 2026 — a Riyadh, presso il sito MDLBEAST Soundstorm di Banban. Tra i primi nomi confermati figurano Alan Walker, Alesso, Amelie Lens, ARTBAT, Meduza, Morten e The Freaks (Live), per un’esperienza boutique di musica ed arti tra le più immersive del panorama regionale.

La lineup, tra grandi nomi e visione curatoriale

L’annuncio inaugura un percorso che porterà alla rivelazione di una lineup completa di oltre 100 artisti nelle prossime settimane. Accanto ai grandi nomi internazionali, il festival valorizza talenti locali e nuove proposte, mantenendo una programmazione eterogenea e orientata al dancefloor. Freakyard accoglierà oltre 30.000 visitatori al giorno su quattro notti, distribuite su due weekend, trasformando Banban in un universo industriale e visivamente impattante.

The Freaks (Live): la performance speciale

Tra i momenti più attesi, una performance speciale di The Freaks (Live): uno show immersivo di suono, luci e visual presentato come set b2b2b da Yunite, Toby Romeo e Yaz. Un progetto pensato per integrare dimensione performativa e club culture, in linea con l’identità esperienziale del festival. I palchi e l’esperienza immersiva Il Mainstage unirà design artistico e selezione di inni euforici, arricchiti da effetti speciali. L’Underground stage proporrà un viaggio olografico con mapping 3D sincronizzato a pulsazioni techno. La House of Freaks, venue indoor, offrirà un’atmosfera flamboyant tra house music e momenti confetti-fuelled. Tre palchi distinti per un racconto sonoro e visivo coerente e immersivo.

Villaggio, attivazioni e community

A completare l’esperienza, un entertainment village con Freak Bazar, chill zone, food & beverage, gaming e attivazioni interattive con brand e creativi locali. Freakyard invita a celebrare il “Freak” come figura autentica e libera, favorendo riconnessione, evasione e memoria condivisa. In arrivo anche una nuova linea di merchandising, una DJ competition e ulteriori installazioni artistiche. Freaks of Nature è una serie internazionale di festival boutique di musica elettronica e arti, nata in Arabia Saudita e riconosciuta globalmente. Come primo brand di intrattenimento esportabile del Paese, promuove lo scambio culturale e posiziona il paese come hub per festival di livello mondiale.

La programmazione: tutti gli artisti annunciati

Alan Walker | Alesso | Amelie Lens | Artbat | Meduza | Morten | The Freaks (Live) Alaa Jazari | Bjones | Brooks | Dubvision | Giu | Hannah | Hntr | Igniter | Justin Mylo Kream | Linska | Marten Lou | Matt Pridgyn | Max Styler | Moontalk | Onfaya | Rdj Sam Collins Son Of Son | Stasi Sanlin | Third Party | Toby Romeo | Yaz | Zamna Soundsystem Aeres | Ahmed Zainal | Allen Hulsey | Ammar | Aspyer | B-Hydra B2B Rdlf | Basicz Bastian | Blackcode | Brq | Burnr | Chris | Crüpo | David Allen | Dujak Ethan English | Eva Kim | Gazi | Ghaderz | Ghost | Haffs | Isek | Jeme | K Led Kimberly | Labi Ramaj | Largo | Majid | Mbp | Midway | Nha | Prince | Rag | Rscl Space Gurrl | Viva | Wedamnz | Weltron | Wooka | Yunite

instagram.com/werfreaksofnature/