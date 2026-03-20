Frecciatina social di Sonia Bruganelli a Selvaggia Lucarelli: torna la polemica

Nelle ultime ore una brevissima battuta social di Sonia Bruganelli ha riacceso l’attenzione sul rapporto teso con Selvaggia Lucarelli. Durante una diretta, a seguito della domanda di un follower su cosa pensasse di Lucarelli come nuova opinionista del Grande Fratello Vip, l’ex opinionista ha risposto con tono tagliente, declinando implicitamente ogni responsabilità in merito al cosiddetto posto da giudice conteso in passato.

Quel botta e risposta ha richiamato alla memoria un episodio già noto agli appassionati di tv: tensioni nate durante le fasi successive all’edizione 2026 di Ballando con le Stelle, proseguite con accuse incrociate e con versioni divergenti su chi davvero avesse cercato di inserirsi nella giuria dello storico programma di Milly Carlucci.

Le origini dello scontro

Il contrasto fra le due è radicato in eventi legati a Ballando con le Stelle. Dopo l’edizione del 2026, alcune vicende relative al trattamento riservato a un concorrente generarono attriti che posero domande sulla riconferma di Lucarelli per l’anno successivo. In quel clima, si diffuse la voce che Bruganelli — fresca dell’esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip — avesse sondato la possibilità di entrare in giuria. Le versioni discordanti riguardano esattamente questo punto: da un lato l’accusa pubblica di Lucarelli secondo cui le sarebbero state sottratte opportunità; dall’altro la replica di Bruganelli e la conferma di Milly Carlucci, che ricollocano le proposte e i rifiuti in modo diverso.

La ricostruzione ufficiale

Secondo quanto riportato da Sonia Bruganelli e confermato dalla produzione, l’imprenditrice fu contattata per partecipare come concorrente all’edizione 2026 ma declinò l’offerta manifestando invece disponibilità nel ruolo di giurata. Successivamente avrebbe accettato l’invito a scendere in pista in un’edizione successiva, sottolineando però di ritenere la giuria già perfetta nella formazione composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e, naturalmente, Selvaggia Lucarelli. Questa versione mira a ridimensionare l’idea di un tentativo di “scavalcamento”.

La frecciatina e il ritorno al Grande Fratello Vip

Nel corso della diretta, la risposta sintetica di Bruganelli — resa ancor più pungente dall’uso di emoticon — ha riproposto lo schema dello scontro: una battuta secca che rimanda a vecchie schermaglie televisive. Il filo che lega Bruganelli al Grande Fratello Vip non è nuovo: in passato è stata chiamata per dare nuova linfa a un trio storico e, in altre stagioni, il cast ha visto alternarsi opinionisti come Cesara Buonamici e ora la stessa Lucarelli. La dinamica pubblica si arricchisce quindi di un ulteriore elemento scenografico, perché il bancone dove una volta sedeva Bruganelli ora ospita la sua rivale.

Reazioni e percorsi professionali

Il confronto non è rimasto confinato ai soli botta e risposta: è passato attraverso newsletter, post e repliche dove sono stati evocati episodi privati e accuse su vite personali. In una risposta pubblica, Bruganelli ha duramente contestato alcune insinuazioni su vicende sentimentali e ha difeso la propria famiglia, mettendo in luce come certe affermazioni vadano oltre la critica professionale. Questo scambio mostra come, nella sfera mediatica, i confini tra giudizio professionale e attacco personale possano rapidamente sfumare.

Che cosa resta e quale futuro

L’episodio recente è l’ennesima puntata di una faida mediatica che, nonostante i tentativi di smorzare i toni, continua a generare attenzione. Da una parte c’è la conferma di proposte e rifiuti relativi a Ballando con le Stelle, dall’altra la ripresa della carriera televisiva di Lucarelli con incursioni nei programmi di punta come il Grande Fratello Vip. Il confronto resta attivo sui social e in studio, mentre i protagonisti coltivano percorsi professionali che possono incrociarsi nuovamente: la natura non esclusiva di alcuni contratti lascia aperta la possibilità di ritorni o nuovi scontri in palinsesto.

In definitiva, la frecciatina social di Sonia Bruganelli ha solo rinfocolato motivi e memorie che avevano già registrato momenti di alta tensione, confermando come il binomio tra gossip e programmazione televisiva continui a fornire materiale per dibattiti pubblici e per la curiosità dei telespettatori.