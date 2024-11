Giuseppe Valente, operaio di 63 anni, è deceduto dopo essere rimasto schiacciato da una lastra di marmo. La dinamica di quanto accaduto è in fase di accertamento, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pontecorvo, gli ispettori dello Spresal e la procura di Cassino.

Frosinone, operaio muore schiacciato da una lastra di marmo

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 6 novembre, ad Ausonia, in via Taverna, presso la società “GPR Marmi“. Giuseppe Valente, residente in paese, sposato e con due figli, è rimasto schiacciato da una lastra di marmo durante le operazioni di scarico. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ed è morto poco dopo l’impatto.

Giuseppe Valente morto schiacciato da una lastra di marmo: la decisione del magistrato



Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pontecorvo, gli ispettori dello Spresal e la Procura di Cassino (Frosinone): in fase di accertamento la causa di quanto accaduto. Il magistrato Fioranelli ha disposto il sequestro dell’area dov’è avvenuto l’incidente e il trasferimento del corpo dell’operaio presso l’obitorio del “Santa Scolastica” di Cassino, dove sarà sottoposto all’autopsia.

