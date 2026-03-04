I funerali della Guida suprema iraniana sono stati posticipati senza spiegazioni ufficiali: nel frattempo si moltiplicano gli attacchi e le rivendicazioni, con gravi conseguenze per civili e rotte marittime

La morte dell’ayatollah Ali Khamenei, riportata dalla Repubblica islamica dopo un presunto raid congiunto Usa-Israele avvenuto il 28 febbraio e annunciata da Teheran il 1 marzo, ha avviato una fase di forte instabilità nella regione. Le autorità iraniane hanno deciso di rinviare i funerali previsti per la sera stessa senza fornire spiegazioni ufficiali, mentre gli sviluppi militari e diplomatici continuano a evolvere rapidamente.

Contemporaneamente sono state segnalate azioni che hanno colpito infrastrutture civili e militari in più Stati: sirene antiaeree a Gerusalemme, esplosioni a Tel Aviv e attacchi contro navi commerciali in transito. Il quadro rimane frammentato, con rivendicazioni contrapposte e impatti rilevanti su popolazioni, rotte marittime e traffici regionali. Marco Santini, analista con esperienza bancaria in Deutsche Bank, osserva che la situazione richiede urgente verifica delle fonti e una rigorosa due diligence sul piano diplomatico e militare. L’evoluzione dei prossimi giorni determinerà le possibili ripercussioni sui corridoi commerciali e sulle dinamiche di sicurezza nell’area.

Il rinvio dei funerali e l’incertezza a Teheran

La decisione di posticipare le cerimonie funebri per Khamenei ha sorpreso osservatori e cittadini a Teheran. Era attesa una vasta partecipazione popolare e la scelta ha creato incertezza sulle dinamiche di potere interne. Il governo non ha fornito una motivazione ufficiale, alimentando ipotesi su questioni di sicurezza, logistica o calcoli politici. Fonti diplomatiche e analisti interpretano il rinvio sia come misura precauzionale sia come segnale di turbolenza nella successione. Marco Santini, ex Deutsche Bank e analista fintech, osserva che l’evento può influire anche sui flussi commerciali regionali: chi lavora nel settore sa che cambiamenti improvvisi generano tensioni su liquidity e catene di approvvigionamento.

Reazioni interne ed esterne

All’interno dell’Iran, le autorità e i media statali hanno alternato messaggi di fermezza a appelli alla calma. Le fonti ufficiali hanno cercato di contenere la mobilitazione pubblica senza fornire dettagli operativi. All’estero, organismi internazionali e leader hanno espresso preoccupazione e invitato alla moderazione; il Segretario generale dell’Onu ha richiamato l’attenzione sul rischio di una catena di eventi incontrollabili. Membri del G7 hanno avviato consultazioni per monitorare la situazione e coordinare risposte diplomatiche. Dal punto di vista regolamentare, esperti ricordano che tempi e modalità delle esequie possono influire sulle valutazioni politiche e sui rapporti di forza interni, con possibili ripercussioni sui corridoi commerciali e sulla sicurezza regionale nei prossimi giorni.

Le operazioni militari e le rivendicazioni

Secondo fonti israeliane e americane, la sequenza degli attacchi include un blitz su un compound collegato alla leadership iraniana e successivi raid sui sistemi di difesa. L’IDF ha reso noto di aver colpito sistemi missilistici e installazioni di difesa aerea iraniane. Le informazioni non sono ancora state indipendentemente verificate da fonti terze.

I Guardiani della Rivoluzione (IRGC) hanno rivendicato azioni contro navi e basi statunitensi nella regione. Il comunicato parla dell’impiego di droni e di missili balistici contro obiettivi segnalati in Arabia Saudita, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti. Anche in questo caso le affermazioni non dispongono di conferme autonome.

La dinamica degli attacchi e delle rivendicazioni complica il quadro regionale e alimenta timori su interruzioni dei corridoi commerciali e sull’escalation militare. Marco Santini, ex Deutsche Bank e analista fintech, osserva che “chi lavora nel settore sa che gli shock geopolitici aumentano immediatamente il premio per il rischio nei mercati”. Dal punto di vista regolamentare, aggiunge, la risposta internazionale sarà monitorata per misurare impatti su liquidity e spread nei mercati energetici e finanziari.

Impatto sui civili e sulle infrastrutture

La crisi ha provocato vittime e danni in più teatri d’azione, con effetti immediati su popolazioni e servizi. Rapporti indicano esplosioni a Tel Aviv che hanno colpito edifici e causato feriti. A Gerusalemme sono state attivate sirene antiaeree e sono state documentate scene di panico e soccorso, secondo agenzie internazionali. Fonti locali riferiscono danni all’aeroporto internazionale di Dubai, con almeno una vittima e diversi feriti. L’ambasciatore iraniano all’Onu ha denunciato «centinaia di vittime civili», tra cui bambini; le affermazioni sono al centro di verifiche delle organizzazioni internazionali.

Incidenti in mare e conseguenze per il commercio

Al largo dello Sri Lanka una nave iraniana è stata colpita da un sottomarino, con rapporti che parlano di circa 78 feriti e circa 101 persone disperse. L’episodio estende la crisi alle rotte marittime e minaccia i flussi commerciali di una regione cruciale per il traffico energetico. Marco Santini, ex Deutsche Bank e analista fintech, ha osservato: «Nella mia esperienza in Deutsche Bank, gli shock sulle rotte principali producono immediati aumenti dei premi assicurativi e di liquidity nei mercati». I numeri parlano chiaro: la pressione su spread e costi logistici potrebbe tradursi in ripercussioni sui prezzi energetici e sulle catene di fornitura. Le autorità marittime e gli operatori commerciali stanno monitorando la situazione per valutare impatti su navigazione, assicurazioni e volumi di traffico.

Ripercussioni economiche e diplomatiche

Il ministero degli Esteri italiano e altre cancellerie monitorano la sicurezza delle rotte marittime e la protezione dei connazionali. La chiusura dello spazio aereo e gli attacchi a porti o navi possono interrompere le catene di approvvigionamento e spingere al rialzo i prezzi dell’energia. Chi lavora nel settore sa che cambiamenti nelle rotte aumentano immediatamente i costi assicurativi e il premio per il rischio sui mercati marittimi. Diverse capitali hanno avviato contatti bilaterali e multilaterali per coordinare risposte diplomatiche e misure di protezione dei traffici.

Dichiarazioni politiche e scenari futuri

Da una parte esponenti iraniani hanno emesso avvertimenti duri; dall’altra leader occidentali hanno richiamato alla necessità di evitare un’escalation. Il ministro degli Esteri italiano ha partecipato ai consulti del G7 sulla crisi, evidenziando la priorità di prevenire l’allargamento del conflitto e di tutelare la stabilità regionale. Nella sua esperienza in Deutsche Bank, Marco Santini osserva che shock geopolitici di questa natura si riflettono rapidamente sullo spread e sulla liquidità di mercato. I numeri parlano chiaro: le autorità finanziarie e marittime continueranno a valutare impatti su navigazione, assicurazioni e volumi di traffico; sono attesi ulteriori consulti diplomatici e aggiornamenti operativi.

I governi e le cancellerie continueranno a valutare impatti su navigazione, assicurazioni e volumi di traffico, con consulti diplomatici e aggiornamenti operativi previsti nel breve periodo. Marco Santini, ex Deutsche Bank e analista fintech, osserva che la diplomazia internazionale e il monitoraggio delle conseguenze umanitarie restano determinanti per limitare l’escalation. Nella sua esperienza bancaria, le tensioni regionali si traducono rapidamente in aumento degli spread assicurativi e costi logistici; i numeri parlano chiaro: pressioni sulla liquidity e sulla catena di approvvigionamento possono avere effetti sistemici. Gli esperti avvertono che una serie di attacchi potrebbe trasformarsi in crisi di vasta scala se le risposte militari e diplomatiche non risultassero contenute. Dal punto di vista regolamentare, sono attesi ulteriori scambi di informazioni tra autorità competenti e monitoraggi sulle ricadute economiche e umanitarie.