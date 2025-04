Un evento storico per la Chiesa e il mondo

Il funerale di papa Francesco ha rappresentato un momento di grande commozione e partecipazione. Le autorità vaticane hanno comunicato che oltre 250.000 persone si sono radunate per rendere omaggio al Pontefice, un evento che ha segnato la storia della Chiesa cattolica e del mondo intero.

La sala stampa vaticana ha confermato l’affluenza straordinaria, testimoniando l’affetto e la devozione dei fedeli nei confronti di un Papa che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri.

Il corteo funebre e la papamobile

La bara di papa Francesco è stata adagiata sulla papamobile, un mezzo appositamente riadattato per permettere ai fedeli di vedere il feretro e salutare per l’ultima volta il loro Pontefice. Il trasferimento è avvenuto dalla basilica di Santa Maria Maggiore, passando per la Porta della Preghiera e attraversando il centro di Roma. Questo percorso ha permesso a migliaia di persone di partecipare attivamente all’ultimo saluto, creando un’atmosfera di profonda spiritualità e unità.

Un addio che unisce il mondo

Il corteo funebre ha lasciato il Vaticano, passando davanti a Casa Santa Marta e uscendo dalla Porta del Perugino. La presenza di così tante persone ha dimostrato come papa Francesco sia riuscito a toccare i cuori di molti, non solo cattolici, ma anche di coloro che hanno trovato ispirazione nei suoi messaggi di pace e giustizia sociale. La cerimonia ha rappresentato non solo un momento di lutto, ma anche un’opportunità per riflettere sull’eredità che il Papa lascia dietro di sé.