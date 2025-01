Un errore che ha fatto scalpore

La notte di Capodanno è sempre un momento di festa e celebrazione, ma per il talent show Amici di Maria De Filippi, il è stato segnato da una gaffe social che ha catturato l’attenzione di molti. Durante la serata, sul profilo Instagram ufficiale della trasmissione, sono apparse per un breve periodo alcune fotografie private della persona incaricata della gestione dei social media. Questo errore, sebbene rapidamente corretto, non è passato inosservato agli occhi attenti dei fan.

La reazione del pubblico

Non appena le immagini sono state pubblicate, i fan del programma si sono riversati sui social per commentare l’accaduto. La confusione tra il profilo personale e quello ufficiale ha generato una serie di meme e