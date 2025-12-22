Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, torna ancora una volta al centro del dibattito pubblico. A riaccendere l’attenzione è stata una puntata di Mattino Cinque, durante la quale si è discusso delle recenti perizie genetiche e del modo in cui questi dati vengono raccontati nei media.

In collegamento è intervenuto l’avvocato di Andrea Sempio, che ha scelto di prendere la parola per chiarire alcuni aspetti tecnici emersi nelle ultime settimane.

Una decisione che, come ha spiegato lo stesso legale, non nasce dal desiderio di alimentare polemiche, ma dalla necessità di contrastare una narrazione ritenuta imprecisa: «Non ho altra scelta», ha affermato, riferendosi alla diffusione di interpretazioni che, a suo dire, non riflettono correttamente il contenuto delle perizie.

Le perizie e i limiti dell’analisi genetica

Al centro del confronto televisivo c’è il tema del DNA, in particolare quello rinvenuto e analizzato a distanza di anni. L’avvocato ha sottolineato più volte che si tratta di materiale genetico misto e degradato, come indicato nelle stesse relazioni tecniche. Un dettaglio fondamentale, perché influisce sull’affidabilità e sull’interpretazione dei risultati.

Secondo la difesa, la compatibilità genetica emersa non può essere letta come una prova diretta: le analisi sono state condotte su banche dati limitate e non consentono di stabilire con certezza né l’origine del DNA né le modalità con cui sarebbe stato depositato. In altre parole, anche in presenza di una compatibilità, non è possibile affermare quando, come e perché quel materiale sia finito sul reperto.

Il confronto in studio e il ruolo dei media

In studio il dibattito si è acceso tra legali ed esperti, mettendo in evidenza una questione più ampia: il confine tra informazione giudiziaria e semplificazione mediatica. Se da un lato è stato ribadito che spetta alla magistratura valutare gli elementi raccolti, dall’altro è emersa la preoccupazione per una comunicazione che rischia di trasformare dati complessi in messaggi netti e facilmente fraintendibili.

La difesa di Sempio ha insistito su questo punto, evidenziando come la presentazione parziale o sensazionalistica delle perizie possa influenzare l’opinione pubblica, creando certezze che, sul piano tecnico e giuridico, non esistono.

Un caso che resta sotto i riflettori

L’intervento a Mattino Cinque conferma come il caso Garlasco continui a vivere non solo nelle aule di giustizia, ma anche nei talk show e sui social. A distanza di quasi vent’anni, ogni nuovo elemento o interpretazione riapre il confronto, alimentando un dibattito che intreccia diritto, scienza e comunicazione.

E proprio su questo equilibrio delicato si concentra il messaggio della difesa: prima di trarre conclusioni, è necessario rispettare la complessità dei dati e distinguere tra ciò che è tecnicamente dimostrabile e ciò che viene raccontato al grande pubblico.