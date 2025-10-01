Garlasco, Garofano rinuncia all’incarico: divergenze con la difesa di Sempio

L’ex comandante dei Carabinieri del RIS di Parma, Luciano Garofano, ha deciso di rinunciare all’incarico di consulente tecnico della difesa di Andrea Sempio, accusato nell’ambito del delitto di Garlasco. La decisione, comunicata nelle ultime ore, sarebbe legata a divergenze con l’avvocato difensore riguardo alle strategie investigative e all’approccio alle prove tecniche del caso.

La scelta di Garofano segna un nuovo sviluppo in un’inchiesta che, da anni, continua a suscitare attenzione mediatica e dibattiti sulle perizie scientifiche e sulle modalità di accertamento della verità.

Precisazioni sugli attacchi mediatici e le prestazioni professionali

Nella stessa nota, Garofano ha voluto chiarire alcune accuse circolate nei giorni scorsi, relative a presunti pagamenti ricevuti da Sempio nel 2017. Ha spiegato che si trattava di compensi legittimi per prestazioni professionali effettuate su incarico dei difensori dell’epoca, in particolare una consulenza genetico-forense a favore della famiglia di Sempio, documentata da una relazione tecnica inviata via e-mail il 27 gennaio 2017 e regolarmente fatturata per 5.000 euro.

L’ex generale ha aggiunto di aver conferito mandato ai propri legali affinché procedano nelle sedi giudiziarie competenti contro chi lo ha diffamato, sottolineando di essere del tutto estraneo a eventuali vicende di rilevanza penale menzionate dai media.

