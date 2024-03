La risoluzione presentata dagli Stati Uniti la settimana scorsa era stata bloccata dal veto di Russia e Cina.

Approvata la prima risoluzione Onu per un cessate il fuoco a Gaza

La decisione di astenersi dal voto di oggi ha permesso l’approvazione dell’ultima risoluzione, votata da 14 dei 15 membri del Consiglio. Il provvedimento, presentato dai 10 membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, chiede un cessate il fuoco immediato per il mese di Ramadan, il rilascio immediato e incondizionato degli ostaggi e “l’urgente necessità di espandere il flusso” di aiuti nell’enclave. L’ambasciatrice statunitense presso le Nazioni Unite, Linda Thomas-Greenfield, ha spiegato che sebbene la proposta preveda alcune delle modifiche richieste, Washington non l’ha votata poiché non si trovava “d’accordo con tutto“.

La reazione di Israele

La posizione presa dagli Stati Uniti ha ulteriormente acuito le tensioni con Israele, tanto che il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha deciso di cancellare un viaggio programmato negli States da due dei suoi principali collaboratori. Il consigliere per la sicurezza nazionale israeliano Tzachi Hanegbi e Ron Dermer, membro del gabinetto di guerra, avrebbero infatti dovuto recarsi alla Casa Bianca lunedì sera per discutere dell’offensiva e delle alternative statunitensi. “Siamo molto delusi dal fatto che non verranno a Washington per permetterci di avere una conversazione approfondita con loro sulle alternative possibili all’intervento sul terreno a Rafah“, ha dichiarato il portavoce della sicurezza nazionale John Kirby.

Guterres: “Un fallimento sarebbe imperdonabile”

“Il Consiglio di Sicurezza ha appena approvato una risoluzione a lungo attesa su Gaza, che richiede un cessate il fuoco immediato e il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi. Questa risoluzione deve essere attuata” ha scritto il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres su X, aggiungendo che “Un fallimento sarebbe imperdonabile“. Da parte sua Hamas ha fatto sapere che rimangono ancora irrisolte altre questioni, oltre al rilascio dei prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri di Tel Aviv.