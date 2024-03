Guerra Israele-Hamas: 21 palestinesi uccisi in un attacco aereo israeliano su...

Ventuno persone sono state uccise da un attacco aereo israeliano su un condominio nel centro di Gaza: lo ha riferito il Guardian citando funzionari sanitari palestinesi.

Continuano gli attacchi a Gaza e il numero dei palestinesi uccisi non si arresta

La guerra Israele-Hamas continua incessantemente e i morti aumentano di giorno in giorno. L’ultima notizia di oggi riguarda le ventuno persone uccise nell’attacco aereo a Gaza nella serata di ieri.

Secondo i registri ospedalieri, l’attacco di ieri sera ha ucciso 10 membri della famiglia Salman e 11 membri della famiglia Buhesi. Un giornalista dell’Associated Press ha visto i corpi all’ospedale nella città centrale di Deir al-Balah.

Palestinesi uccisi e le dichiarazioni del Segretario generale dell’Onu

António Guterres, in una conferenza stampa indetta in Giordania, ha parlato sul cessate il fuoco e sugli ostacoli per gli aiuti umanitari.

«È giunto il momento per un cessate il fuoco umanitario immediato a Gaza. I palestinesi a Gaza, bambini, donne, uomini, sono bloccati in un incubo senza sosta e io porto le voci della stragrande maggioranza del mondo che ha visto abbastanza. La popolazione è perseguitata dalla fame e dalla carestia: un oltraggio morale. Niente giustifica l’orribile attacco di Hamas contro Israele e niente giustifica la punizione collettiva della popolazione palestinese».

Negoziati su Gaza: le ultime notizie

Una delegazione israeliana è arrivata questa mattina al Cairo, a bordo di un aereo privato, dall’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, per partecipare a ulteriori negoziati per raggiungere un accordo di cessate il fuoco e per lo scambio tra ostaggi israeliani e detenuti palestinesi