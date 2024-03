Guerra Israele Hamas, Biden spinge per una tregua da raggiungere al più presto

Non si fermano ancora gli sforzi per arrivare ad una tregua tra Israele ed Hamas e, questa volta, è il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a condividere il suo pensiero in merito alla questione, sottolineando come non riuscire a trovare un accordo tra le due parti prima dell’inizio del Ramadan potrebbe comportare un serio pericolo.

Biden critica Israele

Le ultime novità sul conflitto tra Israele ed Hamas riguardano alcune nuove dichiarazioni rilasciate da Joe Biden. Il presidente degli Stati Uniti ha prima sottolineato l’importanza di trovare al più presto un accordo per ottenere una tregua prima del Ramadan, in caso contrario ci sarebbero dei rischi che non ha però specificato nel dettaglio.

Ma non sono le uniche parole che Biden ha espresso sulla questione. Il presidente USA ha anche ammonito Israele, ribadendo come non esista alcuna scusa per il blocco degli aiuti umanitari.

Si pensa ad una tregua breve

Nel frattempo il Wall Street Journal ha rivelato che si sta pensando ad una sorta di tregua breve, che dovrebbe durare pochi giorni. Questa, secondo le intenzioni dei mediatori, servirebbe non solo per guadagnare tempo nel raggiungere un accordo più soddisfacente, ma anche a fare un primo passo ed instaurare un rapporto di fiducia tra Tel Aviv ed Hamas. Si tratta di un’idea che, secondo il giornale, è stata portata avanti sia dalla parte americana che da quella araba.

Nel frattempo Hamas si è dichiarata ancora aperta al dialogo per raggiungere un cessate il fuoco, il gruppo ha infatti sottolineato che, anche se non si è ancora raggiunto un accordo, continuerà a negoziare tramite i suoi mediatori. Ha però ribadito che il suo scopo principale è quello di raggiungere un cessate il fuoco permanente.