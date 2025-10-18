Gaza, famiglia sterminata in un attacco a un minibus: il bilancio è drammatico

Attacco a un minibus a Gaza, famiglia sterminata: il bilancio è tragico

A Gaza, un tragico attacco ha colpito un minibus, provocando la morte di numerosi membri di una famiglia. L’incidente evidenzia la fragilità della tregua in vigore e i rischi a cui sono esposti i civili nelle zone contese, segnando uno dei momenti più drammatici degli ultimi giorni nella città.

L’agguato conferma la fragilità della tregua e si inserisce in un contesto più ampio di violenze: secondo il ministero della Salute di Gaza, il numero complessivo di morti legati all’offensiva israeliana è salito a 68.116, includendo 120 persone dichiarate disperse e altre 29 decedute in ospedali o recuperate tra le macerie.

Undici membri della stessa famiglia avrebbero perso la vita a Zeitoun, nel settore orientale della città di Gaza, dopo che un veicolo su cui viaggiavano è stato colpito dalle forze israeliane.

Secondo quanto riportato da Al Jazeera, Israele ha giustificato l’azione sostenendo che il minibus aveva superato la cosiddetta “linea gialla”, la demarcazione stabilita dal cessate il fuoco per separare le aree controllate dall’esercito.

“Le squadre di soccorso hanno potuto recuperare nove corpi a seguito dell’attacco da parte dell’occupazione israeliana a un autobus che trasportava sfollati”, ha dichiarato all’Afp Mahmud Bassal.

L’attacco al minibus, condannato da Hamas come “massacro“, della famiglia Abu Shaaban rappresenta la violazione più grave dell’ottavo giorno di cessate il fuoco e sottolinea le difficoltà dei civili palestinesi nel distinguere le zone sicure.