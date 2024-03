Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, ha lanciato un appello per liberare gli ostaggi di Hamas.

Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, ha lanciato un appello per liberare gli ostaggi di Hamas. Un appello condiviso su X, nella speranza che possa portare alla liberazione degli ostaggi.

Gaza, Guterres: “Hamas liberi ora ostaggi senza condizioni”

Le Nazioni Unite lanciano un appello per la liberazione degli ostaggi di Hamas. Un appello condiviso da Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, in un tweet pubblicato su X. “Sono rimasto profondamente commosso dai racconti che ho sentito da un ostaggio liberato e dalle famiglie di altre persone rapite da Hamas. Ribadisco il mio forte appello per la liberazione incondizionata di tutti gli ostaggi. Ora” sono state le parole del segretario.

Hamas chiede ai palestinesi di marciare verso la moschea di al-Aqsa per il Ramadan

I miliziani di Hamas hanno chiesto ai palestinesi di marciare verso la Moschea di al-Aqsa durante il Ramadan. “Non permettete al potere dell’occupazione di dettare legge sul campo” ha dichiarato Abu Obaida, portavoce di Hamas, in un videomessaggio. L’appello è stato postato sull’account di Telegram delle Brigate al-Qassam, braccio armato di Hamas. Israele ha posto alcune limitazioni di accesso alla moschea di al-Aqsa per ragioni di sicurezza.