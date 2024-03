Hamas non vuole liberare gli ostaggi malati e le donne. Questa è l’accusa che arriva direttamente da alcuni alti funzionari dell’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Biden.

Gaza: “Hamas si rifiuta di liberare ostaggi malati”

Alti funzionari dell’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Biden, hanno accusato Hamas di ostacolare un accordo di cessate il fuoco di sei settimane con Israele. Secondo questa accusa, Hamas si rifiuterebbe di rilasciare gli ostaggi malati, anziani e le donne che tiene prigionieri a Gaza. A riferire quanto riportato è stato il Times of Israel. La decisione di non rilasciare gli ostaggi ostacola la tregua che era prevista per sei settimane.

L’accusa degli Stati Uniti: “Questo è l’ostacolo”

“Oggi potrebbe esserci un cessate il fuoco di 6 settimane se Hamas accettasse di rilasciare una ostaggi vulnerabili, tra cui donne, anziani, malati e feriti” ha dichiarato un funzionario vicino al dossier, chiedendo l’anonimato. “La liberazione di malati, anziani e donne: questo è l’ostacolo che si frappone in questo momento” ha aggiunto un altro funzionario.