L'agenzia di stampa palestinese Wafa ha reso noto che otto persone sono morte in un attacco israeliano sul campo profughi di Nuseirat, nella Striscia di Gaza

Nella giornata di oggi, otto civili sono stati uccisi e altri sono rimasti feriti nel bombardamento che ha colpito il campo di Nuseirat e un’area a est di Rafah, nelle zone centrale e meridionale della Striscia di Gaza.

Otto palestinesi uccisi da attacchi israeliani nella Striscia di Gaza

Fonti mediche locali hanno riferito che tre civili sono stati uccisi e altri feriti nei bombardamenti delle forze di occupazione nell’area di Nuwairi, a ovest del campo di Nuseirat, come riportato dall’agenzia di stampa palestinese Wafa. Le stesse fonti hanno aggiunto che cinque persone sono morte in un attacco aereo israeliano nell’area di Tabat Zare’, a est della città di Rafah, compiuto da un drone.

Continua l’offensiva israeliana

Mercoledì 6 novembre, l’esercito di Israele ha lanciato nuovi attacchi aerei nella Striscia di Gaza, uccidendo almeno 14 persone, secondo quanto reso noto dalle autorità locali. Tre persone, tra cui due donne, sono morte quando i caccia israeliani hanno colpito una casa nella parte orientale di Khan Younis, nel sud della Striscia. Altre cinque sono state uccise in un attacco contro una casa nel quartiere di Al-Tuffah, a Gaza City. Nella città settentrionale di Beit Lahia, cinque palestinesi hanno perso la vita in un raid aereo contro un’abitazione, come riportato dall’agenzia di stampa turca Anadolu Agency.

L’ennesimo attacco al campo profughi di Nuseirat

L’IDF ha anche colpito una casa nel campo profughi di Nuseirat, ferendo sei persone, tra cui tre bambini. Nel frattempo, l’esercito israeliano ha intensificato l’offensiva di terra in corso nel nord di Gaza, facendo esplodere decine di abitazioni nelle aree di Beit Lahia e Jabalia.