Gb: M16 lancia portale per reclutare nuove spie

Londra, 19 set. (Adnkronos) – Il servizio di intelligence britannico MI6 sta lanciando un nuovo portale online chiamato Silent Courier, che utilizzerà il dark web per invogliare potenziali spie a riferire segreti che riguardano in particolare la Russia. Il servizio si baserà sul browser internet Tor, che consentirà l'accesso anonimo alla piattaforma di messaggistica sicura dell'MI6.

Le istruzioni per utilizzare Silent Courier sono state fornite stamattina sul nuovo canale YouTube dell'MI6.

Il ministro degli Esteri britannico Yvette Cooper ha affermato che il Regno Unito sta "rafforzando i propri sforzi con tecnologie all'avanguardia, in modo che l'MI6 possa reclutare nuove spie per il Regno Unito, in Russia e in tutto il mondo". Il servizio richiederà agli utenti di adottare significative precauzioni per un utilizzo sicuro. Un comunicato stampa che annunciava il lancio del ministero degli Esteri del Regno Unito, che gestisce le comunicazioni dell'MI6, affermava: "L'MI6 consiglia a chiunque acceda al suo portale di utilizzare VPN affidabili e dispositivi non collegati a se stessi, per mitigare i rischi esistenti in alcuni Paesi".