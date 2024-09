Gedi e OpenAI hanno dichiarato di aver siglato un accordo di collaborazione strategico.

L'azienda italiana GEDI ha formato una partnership con OpenAI per rendere disponibili ai suoi utenti i contenuti delle sue pubblicazioni, tra cui La Repubblica e La Stampa, tramite la piattaforma ChatGPT. Questa collaborazione mira a migliorare l'accessibilità e la pertinenza dei prodotti di OpenAI per il pubblico italiano, offrendo nuove possibilità di collaborazione in prodotti basati su AI. L' accordo rappresenta un passo importante nel percorso di digitalizzazione di GEDI, permettendo un accesso più ampio a informazioni accurate e dettagliate sui vari argomenti, con particolare enfasi sul contesto italiano.

L’azienda media italiana GEDI ha stretto una partnership strategica con OpenAI, un’impresa dedicata alla ricerca e all’applicazione dell’intelligenza artificiale che sviluppa ChatGPT. L’obiettivo dell’accordo è rendere disponibili agli utenti di ChatGPT i contenuti in italiano provenienti dalle prestigiose pubblicazioni del Gruppo GEDI. Attraverso questa collaborazione, gli utenti di ChatGPT potranno accedere a citazioni, contenuti e link alle edizioni di GEDI, inclusi La Repubblica e La Stampa. Grazie alla qualità conosciuta del giornalismo fornito da GEDI, la partnership contribuirà a incrementare la pertinenza e l’accessibilità dei prodotti di OpenAI, quali ChatGPT e il prototipo SearchGPT, per gli utenti italiani. Inoltre, l’associazione offre a entrambe le compagnie nuove possibilità di ulteriori collaborazioni su funzionalità e prodotti basati su AI, migliorando la modalità con la quale i lettori in Italia accedono e interagiscono con le notizie. John Elkann, Presidente di GEDI, ha affermato: “L’accordo con OpenAI è parte del percorso di digitalizzazione di GEDI e riconosce il suo ruolo leader nella creazione di contenuti di alta qualità nel panorama italiano. Da ora, gli utenti di ChatGPT possono fare riferimento agli articoli e all’analisi dettagliate provenienti dalle nostre pubblicazioni, per ottenere informazioni accurate su una vasta gamma di argomenti, concentrate particolarmente sul contesto italiano. Questo accordo permette anche a GEDI di raggiungere un pubblico più ampio a livello internazionale, grazie alle avanzate funzioni di traduzione messe a punto da ChatGPT.” Sam Altman, CEO di OpenAI, ha dichiarato: “È importante collaborare con gli editori di tutto il mondo per garantire a tutti l’accesso a informazioni affidabili e precisi nella propria lingua.

Questa collaborazione valorizza l’eccellenza del giornalismo di GEDI e perfeziona l’esperienza di ChatGPT per milioni di individui in Italia e in tutto il globo.