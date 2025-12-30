Gennaio e febbraio 2026: dieci festival da non perdere

Il 2026 è destinato ad iniziare sotto i migliori auspici per gli appassionati di musica elettronica, grazie ad una serie di festival in giro per il mondo con protagonisti tantissimi top dj. Come ogni mese ne abbiamo selezionati dieci: ne è nato un itinerario che tra gennaio e febbraio 2026 ci porterà in Messico, Brasile, Porto Rico, Arabia Saudita, Argentina, Colombia, Sud Africa e Olanda.
Ce n’è come sempre davvero per tutti i gusti: a ciascuno il suo e tanti auguri di uno scintillante 2026 a tutti i nostri lettori.
ZAMNA EXPERIENCE
31 dicembre 2025 – 9 gennaio 2026
Tulum, Messico
headliners: Justice, Keinemusik, RÜFÜS DU SOL
zamnafestival.com
DAY ZERO
3 gennaio 2026
São Miguel dos Milagres, Brasile
headliners: ANNA, Damian Lazarus, Honey Dijon
dayzerofestival.com
THE 5TH ELEMENT
7 – 13 gennaio 2026
San Juan, Porto Rico
headliners: Carl Craig, Chelina Manuhutu, Seth Troxler
the5thelementfestival.com
BALAD BEAST
Jeddah, Arabia Saudita
29-30 gennaio 2026
headliners: Ben Böhmer, Franky Rizardo, Solomun
mdlbeast.com/events/balad-beast-2026
ULTRA BUENOS AIRES
14 – 15 febbraio 2026
Buenos Aires, Argentina
headliners: CamelPhat, deadmau5, Zedd
ultrabuenosaires.com
AME LAROC
14-16 febbraio 2026
Valinhos, Brasile
headliners: Miss Monique, Vintage Culture, WhoMadeWho
amelarocfestival.com
CORE FESTIVAL
20-21 febbraio 2026
Medellin, Colombia
headliners: Artbat, Dom Dolla, Indira Paganotto
core.world
EDC MEXICO
20 – 22 febbraio 2026
Città del Messico, Messico
headliners: Above & Beyond, Charlotte de Witte, Jamie Jones
mexico.electricdaisycarnival.com
BLACK COFFEE WEEKENDER
27 febbraio-01 marzo 2026
Città del Capo, Sud Africa
headliners: Black Coffee, Peggy Gou, TBA
blackcoffeeweekender.com
A STATE OF TRANCE
27 – 28 febbraio 2026
Rotterdam, Paesi Bassi
headliners: Armin van Buuren, Ferry Corsten, Korolova
festival.astateoftrance.com
foto d’apertura: Core Festival