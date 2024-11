Clamoroso colpo di scena in casa Genoa: esonerato l’allenatore Alberto Gilardino, al suo posto arriva Patrick Vieira. A dare la notizie è la Gazzetta dello Sport, manca ancora l’ufficialità.

Genoa, esonerato Alberto Gilardino

Il Genoa ha esonerato Alberto Gilardino: la decisione sarebbe stata presa dopo un incontro con la dirigenza questa mattina, martedì 19 novembre. Nonostante i quattro punti nelle ultime due partite, la scelta sarebbe comunque legata ai risultati deludenti della squadra.

Al suo posto, secondo quanto riferito da fonti societarie, arriverà Patrick Vieira, ex tecnico del Nizza. La notizia, sebbene ancora non ufficiale, è confermata da ambienti vicini al club, riporta l’Ansa.

Genoa, Patrick Vieira nuovo allenatore

Il nuovo allenatore del Genoa è alla sua prima esperienza come allenatore in Italia. L’ultima avventura di Patrick Vieira in panchina risale allo scorso anno con lo Strasburgo, con cui ha collezionato 38 partite e una media di 1,26 punti a gara in Ligue 1.

In precedenza, ha guidato il Crystal Palace dal 2021 al 2023 (74 partite con 1,22 punti di media), il Nizza dal 2018 al 2020 (89 partite e una media di 1,42 punti) e il New York City.

Il Genoa affronterà il Cagliari in casa domenica alle 12.30, e secondo le prime indiscrezioni, Patrick Vieira sarà subito chiamato a una sfida cruciale per la salvezza.

Patrick Vieira e Mario Balotelli

In un’intervista del 2020 al Daily Mail, l’allenatore aveva parlato delle sue difficoltà nel lavorare con Mario Balotelli. A tal proposito, aveva dichiarato:

“La sua mentalità non si addice a uno sport collettivo come il calcio. Al Nizza volevo costruire una certa filosofia, basata sulla compattezza e l’etica del lavoro. È stato davvero complicato per me lavorare con un giocatore come lui. La situazione era diventata ingestibile per entrambi, per questo abbiamo deciso di separarci”

Il nuovo acquisto del Genoa, Mario Balotelli, ha confermato di aver avuto problemi con l’allenatore: