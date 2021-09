Germania, Galetti (Kas): Laschet cancelliere vantaggio per Italia

Roma, 20 set. (askanews) – “Penso che un cancelliere come Laschet sarebbe un vantaggio per l’Italia, perché Laschet è un politico non solo tedesco, ma anche europeo. È stato al Parlamento europeo per 5 anni e come ministro-presidente del Land Nord Reno Westfalia ha una grande minoranza italiana nel suo Land, lui ha veramente una relazione forte con l’Italia e pensa sempre anche agli Stati vicini alla Germania, la Francia, ma anche l’Italia.

Laschet come cancelliere sarebbe un vantaggio per le relazioni italo-tedesche”: così Nino Galetti, direttore Kas (Konrad Adenauer Stiftung, Fondazione Konrad Adenauer) Italia, a margine della “Conferenza sul futuro dell’Europa: l’Europa incontra i giovani” organizzata alla Lumsa a Roma, evento che ha visto protagonisti Manfred Weber, Presidente Gruppo Ppe al parlamento europeo e Antonio Tajani, già presidente del Parlamento europeo, vice-presidente e coordinatore di Forza Italia, per il vertice dei popolari Ue a Roma.