Gf Vip 2026, quarta puntata: GionnyScandal lascia, Blasi scioglie i club e volano nomination

La quarta puntata del Grande Fratello Vip 2026, andata in onda venerdì 27 marzo 2026, ha offerto una serata ricca di colpi di scena: uscite, ritorni e soprattutto tensioni che hanno ridefinito gli equilibri nella Casa. La conduzione di Ilary Blasi ha scandito momenti di disagio e momenti commoventi, alternando confronti diretti a sorprese pensate per smuovere gli animi dei concorrenti.

Tra gli episodi più discussi ci sono stati il ritorno temporaneo di Dario Cassini e il confronto con Antonella Elia, l’abbandono di GionnyScandal dopo l’ingresso della fidanzata Clara, e la consegna al pubblico del verdetto che ha portato all’immunità Alessandra Mussolini. In parallelo, sono emerse tensioni quotidiane che hanno portato Selvaggia Lucarelli e altri opinionisti a intervenire pesantemente su alcuni comportamenti in Casa.

La serata: decisioni a sorpresa e confronti accesi

Fin dalle prime battute la puntata è stata animata da scontri: il confronto più acceso ha coinvolto Raimondo Todaro e alcuni compagni di gioco, con interventi critici da parte di Selvaggia Lucarelli che ha messo in luce una presunta strategia del ballerino. Nel corso della diretta la conduttrice ha preso una decisione rilevante annunciando lo scioglimento dei due gruppi Gold ed Economy, una scelta che ha cancellato privilegi e dinamiche create nelle settimane precedenti e ha costretto tutti a ripensare alle alleanze dentro la Casa.

Ritorni e sorprese: Dario Cassini nella Nuvola

Un momento che ha acceso la platea è stato il ritorno di Dario Cassini, eliminato nella puntata precedente e richiamato per un confronto nella Nuvola. La sua presenza ha generato confusione e qualche equivoco, in particolare per Antonella Elia, che inizialmente ha preso per un ex compagno quello che invece era un gioco studiato dalla produzione. Lo sketch si è trasformato in un’occasione per stemperare tensioni e regalare un sorriso dopo giorni di clima teso.

La scelta di GionnyScandal: un’uscita carica di emozione

Il capitolo più toccante della puntata è stata la decisione di GionnyScandal di lasciare il gioco. Chiamato nella Nuvola per un confronto sul suo stato d’animo, Gionny ha ricevuto la visita a sorpresa della fidanzata Clara: la scelta di non proseguire è stata motivata dal desiderio di tornare ai propri affetti e dalla difficoltà a gestire il peso emotivo dell’esperienza. L’uscita è stata salutata con commozione dai compagni, in particolare da Nicolò Brigante, e con battute taglienti di Selvaggia che ha voluto sdrammatizzare.

Reazioni in Casa e impatto sulle dinamiche

La partenza di Gionny ha lasciato spazio a riflessioni sui rapporti nati in poche settimane: alcuni rimpiangono la sincerità con cui aveva instaurato rapporti, altri notano che la convivenza resta instabile e segnata da piccoli attriti. Allo stesso tempo la platea ha applaudito il momento intimo e la forza mostrata da alcuni concorrenti, in particolare da Paola Caruso, che ha emozionato ricevendo un videomessaggio del figlio Michele, ricordando a tutti il peso delle storie personali dietro il format televisivo.

Nomination, televoto e percentuali: il verdetto del pubblico

Il pubblico ha scelto il suo preferito tra Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo e Marco Berry. Con il 44,08% di preferenze, Alessandra Mussolini ha ottenuto l’immunità e ha deciso di mandare direttamente al televoto Marco Berry. Le percentuali ufficiali erano: Alessandra 44,08%, Francesca 30,75%, Lucia 14,08% e Marco 11,09%.

Chi è finito in nomination

Alla fine della serata al televoto sono finiti: Marco Berry, Giovanni, Lucia Ilardo, Francesca Manzini, Antonella Elia, Ibiza (Altea) e Adriana Volpe. Le votazioni interne hanno mostrato alcuni trend evidenti: molti nomi ricorrenti come quello di Giovanni hanno ricevuto diversi voti dagli uomini, mentre Ibiza è stata spesso indicata dalle donne. Ecco i voti che hanno caratterizzato la fase maschile e femminile della serata:

Voti uomini: Raul ha votato Giovanni; Renato ha votato Giovanni; Nicolò ha votato Giovanni; Giovanni ha votato Raul; Raimondo ha votato Giovanni; Marco ha votato Giovanni. Voti donne: Paola ha votato Adriana; Francesca ha votato Lucia; Lucia ha votato Francesca; Ibiza ha votato Antonella; Adriana ha votato Antonella; Antonella ha votato Ibiza; Alessandra e Blu hanno votato Ibiza.

La puntata ha dunque riequilibrato ruoli e tensioni, lasciando aperti scenari futuri e nuovi possibili scontri. Con lo scioglimento dei club e l’uscita di alcuni protagonisti, la Casa del Grande Fratello Vip 2026 si prepara a settimane decisive dove impressioni, alleanze e il giudizio del pubblico determineranno chi resterà in gioco.