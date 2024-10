Giancarlo Magalli ha collaborato con alcune delle figure più celebri della televisione italiana, come Raffaella Carrà, Pippo Baudo, Mike Bongiorno e Alberto Sordi. Questi personaggi hanno lasciato un segno indelebile nella storia della TV italiana e Magalli li ha descritti nel suo libro intitolato “Fantastici”, che raccoglie episodi significativi, aneddoti e storie spassose delle loro esistenze.

Nel corso della sua lunga carriera televisiva, il presentatore ha anche contribuito a far emergere numerosi talenti, alcuni dei quali continuano a brillare nel panorama televisivo attuale. Giancarlo Magalli ha affermato in un’intervista al settimanale Chi: «Ho aiutato molte persone, da Vanessa Incontrada a Fabio Fazio, fino a Massimo Troisi. Non sono Pippo Baudo, ma ho dato una mano a diversi artisti a farsi conoscere».

Riguardo al suo rapporto con Fabio Fazio

Magalli ha condiviso alcune riflessioni nell’intervista. Nonostante abbia lanciato Fazio nel panorama televisivo facendolo debuttare come imitatore in “Pronto, Raffaella”, ha evocato un sentimento di dispiacere per la scarsa riconoscenza ricevuta dal noto presentatore di “Che tempo che fa”. «Lo mandai da Raffaella Carrà», ha rivelato Magalli, evidenziando il suo ruolo nel lancio dell’attuale volto della Rai.

La mancata gratitudine

Nel 1982, Giancarlo Magalli si trovava nel backstage di uno dei programmi più celebri condotti da Raffaella Carrà. «Ero autore di “Pronto, Raffaella?” e lui sapeva reinterpretare personaggi poco noti, perciò decisi di includerlo nel programma. In quegli anni, mostrava grande umiltà, mi portava biscotti da Savona come segno di gratitudine». L’apparizione in “Pronto, Raffaella?” segnò l’inizio della carriera di Fazio, che nel 1983 debuttò nel programma “Loretta Goggi in quiz” e successivamente nel varietà comico “Sponsor City” l’anno seguente. Tuttavia, quei biscotti di Savona rappresentarono l’unico gesto di riconoscimento da parte di Fazio nei confronti di Giancarlo Magalli, e il conduttore non ha mai dimenticato questo particolare. Così, alla fine di un’intervista, Magalli ha lanciato una frecciatina a Fazio per la sua mancanza di gratitudine: «Oggi ha condotto seimila episodi di Che tempo che fa, ha accolto diecimila ospiti, e io sono stato invitato solo una volta».