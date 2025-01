Un addio inaspettato

Oggi, martedì 7 gennaio, il noto programma televisivo Striscia la Notizia ha dato l’annuncio che ha colto di sorpresa molti telespettatori: Gianluca Briganti, il velino che ha fatto il suo debutto solo pochi mesi fa, lascerà il programma. La sua collaborazione con Beatrice Coari, che ha segnato la prima coppia maschio-femmina di velini, ha entusiasmato il pubblico, rendendo la notizia della sua uscita ancora più inaspettata. Nonostante le speculazioni, sembra che non ci siano stati contrasti tra Gianluca e la produzione, ma piuttosto motivazioni personali che lo hanno spinto a prendere questa decisione.

Il messaggio di addio di Gianluca

In un post emozionante sui social media, Briganti ha espresso la sua gratitudine per l’opportunità di lavorare in un programma così iconico. “Ho voluto provare questa splendida esperienza in una storica, grande realtà della tv e ora ringrazio di cuore tutti, e in particolare Antonio Ricci, per avermi permesso di vivere un’esperienza unica”. Le sue parole hanno toccato il cuore di molti fan, che hanno seguito con affetto il suo percorso nel programma. Gianluca ha anche voluto ringraziare Beatrice Coari e tutto lo staff, sottolineando l’importanza delle relazioni costruite durante la sua breve ma intensa avventura a Striscia.

Il futuro delle veline

Con l’uscita di Gianluca, il programma ha già annunciato che il suo posto sarà occupato da una nuova velina bionda, scelta direttamente dal pubblico. A partire da lunedì 13 gennaio, i telespettatori avranno l’opportunità di partecipare attivamente alla selezione della nuova protagonista, attraverso una serie di prove e votazioni. Questo ritorno alle origini delle selezioni per le veline riporta alla mente i tempi in cui il pubblico era al centro del processo di scelta. La competizione si svolgerà per tre settimane, culminando in una finalissima che decreterà la nuova velina bionda, affiancando così Beatrice Coari.

Chi è Gianluca Briganti?

Gianluca Briganti, 37 anni, è originario di Viareggio, in Toscana. La sua carriera è iniziata a 20 anni, quando ha scoperto la passione per la danza e la recitazione, specializzandosi nello stile modern jazz. Prima di entrare a far parte di Striscia, ha partecipato a programmi di successo come Zelig e Crozza nel Paese delle Meraviglie, accumulando esperienze che lo hanno portato a viaggiare in diverse parti del mondo. La sua avventura a Striscia la Notizia, iniziata a settembre 2024, ha rappresentato un importante traguardo nella sua carriera, ma ora è tempo di voltare pagina e affrontare nuove sfide.