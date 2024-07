Gianluca Ginoble de Il Volo in lacrime sul palco: il motivo

Il Volo, Gianluca Ginoble scoppia in lacrime sul palco: il motivo

Gianluca Ginoble de Il Volo è scoppiato a piangere mentre era sul palco con i suoi colleghi. Il motivo delle sue lacrime ha commosso tutti.

Gianluca Ginoble de Il Volo è scoppiato a piangere mentre era sul palco, davanti a tutti. I tre ragazzi, prima dell’esibizione, hanno dovuto affrontare una situazione molto difficile, ovvero la perdita della loro storica assistente, morta in un incidente. Si tratta di Barbara Vitali, collaboratrice a cui erano molto legati. Nell’esibizione dell’11 luglio, Gianluca Ginoble ha cantato la cover del brano Angels di Robbie Williams e si è commosso.

Il cantante non è riuscito a trattenere l’emozione ed è scoppiato a piangere mentre era sul palco. La perdita della collaboratrice ha colpito duramente il trio, che era molto affezionato alla donna, tanto da volerle dedicare un ultimo saluto, che ha commosso tutti i presenti. La donna è stata molto importante nella vita e nella carriera dei tre ragazzi, che hanno sempre trovato in lei un punto di riferimento importante in ogni momento della loro scalata al successo.