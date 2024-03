Il Volo verso lo scioglimento? Il trio rompe il silenzio e chiarisce la situazione una volta per tutte.

Dopo la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2024, Il Volo è finito al centro dell’attenzione per un presunto scioglimento. Cosa c’è di vero? Il trio ha rotto il silenzio.

Il Volo verso lo scioglimento? La verità

Negli ultimi mesi sono uscite diverse indiscrezioni su Il Volo, il trio composto da Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble. Possibile che i cantanti si stiano accordando per uno scioglimento? Finalmente, i ragazzi hanno deciso di rompere il silenzio.

Scioglimento? Il Volo rompe il silenzio

Ospiti del programma VivaRai2, i ragazzi de Il Volto hanno parlato in modo ironico del presunto scioglimento. Prima si sono esibiti con uno dei loro più grandi successi, Grande Amore, poi, incalzati da Fiorello, hanno smentito ogni voce:

“Non ci stiamo sciogliendo, non c’è nessuna Yoko Oko“.

Il Volo: nessuno scioglimento nell’aria

Nonostante il chiacchiericcio degli ultimi mesi, i ragazzi de Il Volo non hanno alcuna intenzione di sciogliersi. Molto probabilmente, hanno discusso e al Festival di Sanremo 2024 hanno mostrato qualche tensione di troppo, ma non hanno mai pensato di dirsi addio. Continueranno a fare musica insieme perché, come hanno sottolineato loro stessi, “l’atomo è divisibile, noi no“.