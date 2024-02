Durante la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2024, Il Volo ha attirato l’attenzione su di sé non solo per la canzone Capolavoro. Il trio è apparso piuttosto distaccato, motivo per cui si è iniziato a parlare di un probabile scioglimento. Qual è la verità?

Il Volo verso lo scioglimento?

Cosa sta succedendo ai ragazzi de Il Volo? Nel corso della loro partecipazione al Festival di Sanremo 2024, i cantanti non hanno fatto altro che ripetere di essere contenti di festeggiare i 15 anni di carriera insieme. Eppure, dai loro volti traspariva tutt’altro che gioia. Come se non bastasse, ci sono state anche alcune discussioni pubbliche, come quella tra Gianluca Ginoble e Piero Barone a Radio Number One. Possibile che i tre stiano pensando allo scioglimento?

L’indiscrezione su Il Volo

A fare chiarezza sul presunto scioglimento de Il Volo è stato il settimanale Chi. Sulla rivista di Alfonso Signorini si legge:

“Che cosa c’è dietro il caso ‘Il Volo?’. In questi giorni sui social rimbalza il diverbio avvenuto in diretta a Radio Number One tra Piero Barone e Gianluca Ginoble. Che cosa c’è dietro questa storia? In realtà Barone da tempo sta prendendo lezioni private per un futuro da solista. Ma questo senza che il gruppo si divida”.

Il Volo: per ora nessuno scioglimento

Stando a quanto sostiene il settimanale Chi, Piero Barone sta prendendo lezioni private per un futuro da solista, ma non ha intenzione di dividersi da Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto. E’ davvero questa la realtà? I fan ci sperano, ma i dubbi restano.