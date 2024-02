Il Volo, la frecciatina di Ignazio Boschetto a Lino Banfi non sfugge

Il Volo, la frecciatina di Ignazio Boschetto a Lino Banfi non sfugge: il cantante ha la coda di paglia?

Durante lo Speciale Sanremo 2024 condotto da Mara Venier, Ignazio Boschetto de Il Volo ha lanciato una frecciatina a Lino Banfi. Le parole del cantante non sono sfuggite ai telespettatori, che quasi in massa hanno gridato allo scandalo.

Mentre Mara Venier è finita nella polemica per l’annuncio in diretta durante lo Speciale Sanremo, Ignazio Boschetto de Il Volo è stato criticato per la frecciatina lanciata a Lino Banfi. Arrivato sul palco dell’Ariston con i suoi due colleghi, il cantante è apparso infastidito e, nel congedarsi, ha sganciato una stoccata all’attore.

Perché Ignazio de Il Volo ha lanciato una frecciatina a Lino Banfi?

Prima de Il Volo, sul palco dell’Ariston è arrivata Emma. Parlando con lei, Lino Banfi ha dichiarato: “Le canzoni cominciano tutte ‘bbo bob bobb’, poi improvvisamente arrivano al refrain e dicono ‘aeeeeeeeeeeein’. Ma che ca**o vuol dire ‘aeeeeeeeeeeein’?“. E’ stato proprio questo pensiero dell’attore a non piacere a Ignazio Boschetto.

Cosa ha detto Ignazio Boschetto de Il Volo a Lino Banfi?

Ignazio de Il Volo, un po’ come se avesse la coda di paglia, si è sentito tirato in ballo dal discorso di Banfi. Così, nel congedarsi dallo speciale di Sanremo, l’artista ha sganciato la sua frecciatina: “I cantanti cantano, non urlano“.