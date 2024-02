Speciale Sanremo, Mara Venier nella polemica per l'annuncio in diretta: critiche anche alla Rai.

Come vuole la tradizione, Mara Venier ha condotto lo Speciale Sanremo. Sei ore di diretta, terminate con un annuncio che ha alzato un polverone. La polemica è scoppiata in un lampo e sia la conduttrice che la Rai sono stati sommersi di critiche.

Speciale Sanremo: Mara Venier nella polemica per l’annuncio in diretta

Domenica 11 febbraio, Mara Venier ha condotto lo Speciale Sanremo 2024. La conduttrice, in sei ore di diretta, ha ospitato sul palco dell’Ariston tutti e 30 i cantanti che si sono esibiti durante la kermesse musicale. Sul finire della puntata, però, la Zia Mara ha fatto un annuncio che ha dato il via ad una polemica degna di nota.

Speciale Sanremo: l’annuncio di Mara Venier

Mara, in chiusura dello Speciale Sanremo, ha annunciato:

“Ogni giorno i nostri telegiornali e i nostri programmi raccontano e continueranno a farlo, la tragedia degli ostaggi nelle mani di Hamas oltre a ricordare la strage dei bambini, donne e uomini del 7 ottobre. La mia solidarietà al popolo di Israele e alla Comunità Ebraica è sentita e convinta. Sono le parole, che ovviamente condividiamo tutti, del nostro Amministratore Delegato Roberto Sergio“.

“queste sono le parole che ovviamente condividiamo tutti”

solidarietà ad Israele che commette Genocidio???

avete dovuto fare la leccata di culo dopo le parole di dargen e ghali

io non voglio essere rappresentata da questo schifo MI FATE PAURA.#DomenicaIn pic.twitter.com/VXJnpLlT4b — ✩ ɢɪɴᴇᴠʀᴀ ✩ (@ginnottonic) February 11, 2024

Le critiche a Mara Venier per l’annuncio Rai

Dopo l’annuncio è scoppiata una polemica infuocata. Sui social fioccano commenti che suonano così: “‘Queste sono le parole che ovviamente condividiamo tutti’, solidarietà ad Israele che commette Genocidio??? Avete dovuto fare la leccata di cu*o dopo le parole di Dargen e Ghali io non voglio essere rappresentata da questo schifo MI FATE PAURA”, oppure “Lo schifo nel sentire il comunicato, il vomito nel sentire ‘parole che condividiamo tutti’. Tutti chi?!? Chi sono questi ‘tutti’? Non conoscete cosa sia la vergogna”, o ancora “Che lo dicessero così apertamente quasi non me l’aspettavo, che SCHIFO che vergogna di essere parte di questo paese. ‘Parole che condividiamo tutti’, ma tutti chi? Avrei voluto sentire fischi ancora più forti dal pubblico, vergognatevi di dar voce a questi scempi”.