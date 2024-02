Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Gianluca Ginoble è pronto per lasciare il Volo. Il cantante potrebbe aver deciso di cambiare mestiere, debuttando come attore, magari a Hollywood.

Gianluca Ginoble lascia il Volo?

Con la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2024, i ragazzi de Il Volo hanno fatto parecchio discutere. Più che per la canzone, Capolavoro, i tre hanno attirato l’attenzione per il loro presunto scioglimento e le varie frecciatine che si sono lanciati in favore di telecamere. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Gianluca Ginoble è pronto a lasciare Il Volo per dare una svolta alla sua carriera.

L’indiscrezione su Gianluca Ginoble

“Ignazio è pronto a sposarsi, Gianluca vive un ‘amore da Oscar’ che potrebbe anche portarlo a Hollywood, mentre Piero è ancora uno scapolone”, ha scritto il settimanale DiPiù in merito a Il Volo. Ginoble è fidanzato con Eleonora Venturini Storano, stilista e nipote di Vittorio Storano, famoso direttore di fotografia del cinema. E’ proprio questa love story che potrebbe portare il cantante abruzzese a lasciare Il Volo.

Gianluca Ginoble diventa attore?

Sul settimanale DiPiù si legge:

“Gianluca che è sempre stato il ‘bello’ del trio, potrebbe essere tentato da una nuova avventura: quella di attore, magari a Hollywood, dove lui e il ‘nonno-suocero’ hanno già tanti contatti. E forse è proprio a questo che alludeva Piero quando gli ha chiesto polemicamente: ‘Vuoi essere altro?’”.

Al momento, nulla è certo. Il Volo ha comunque in programma un tour che li porterà in giro per il mondo.