Nelle ultime ore, in rete ha iniziato a circolare un video che immortala Gianni Morandi mentre ha un malore sul palco. Cosa è successo al cantante? Come sta? Non sempre la realtà è come appare.

Gianni Morandi: il malore sul palco

Sui social sta girando un filmato che riguarda Gianni Morandi e sta preoccupando non poco i suoi fan. Nel video viene immortalato il cantante mentre ha un malore sul palco. Interviene perfino un suo collaboratore che, preoccupato, gli chiede se è necessario l’intervento di un’ambulanza.

Gianni Morandi ha davvero avuto un malore sul palco?

Le immagini, pubblicate anche dal profilo ufficiale di SuperGuidaTv, sono diventate virali sui social. Nel video si vede chiaramente che, ad un certo punto del concerto, Gianni Morandi si piega in due, come se avesse un problema alla schiena. Il pubblico inizia subito a preoccuparsi, soprattutto quando interviene un collaboratore: “Chiamo l’ambulanza?“. A questo punto, l’artista torna in piedi e annuncia divertito che si tratta di uno scherzo e non di un vero malore.

Gianni Morandi: scherzetto o finzione?

Il finto malore di Gianni Morandi, anche se è tornato in auge negli ultimi giorni, risale allo scorso anno. Secondo alcune indiscrezioni, l’artista aveva organizzato uno scherzetto per divertire il pubblico, ma altri sostengono che abbia davvero avuto un problema di salute, sminuendolo in un secondo momento per non allarmare i fan.