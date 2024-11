Un amore che dura da anni

La storia d’amore tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico è un racconto di passione, attesa e momenti indimenticabili. Dopo dieci anni di relazione e la nascita di un figlio, i due si sono finalmente sposati lo scorso settembre. La cerimonia, celebrata a Villa Oliva a Lucca, ha segnato un traguardo importante per la coppia, che ha vissuto un percorso ricco di emozioni e aneddoti divertenti.

Proposte di matrimonio insolite

Durante la recente intervista a “Che Tempo Che Fa”, i due hanno condiviso alcuni retroscena delle loro proposte di matrimonio. Ilaria ha rivelato che Gigi ha tentato di chiederle di sposarlo in diverse occasioni, ma con risultati non sempre fortunati. Una delle proposte più curiose è arrivata tramite un SMS mentre Buffon giocava nel Paris Saint-Germain. “Ma io e te non ci sposiamo?” è stata la domanda che ha lasciato Ilaria sorpresa e divertita.

Momenti romantici e inaspettati

Non solo messaggi, ma anche momenti inaspettati hanno caratterizzato le richieste di matrimonio di Buffon. In un ristorante, mentre stavano pagando il conto, Gigi ha chiesto: “Ma allora non ci sposiamo noi?”. Un approccio che ha fatto sorridere Ilaria, che ha descritto la situazione come “diventata una cosa seriale”. Tuttavia, la proposta ufficiale è stata un momento di grande romanticismo: un caminetto acceso, una canzone di sottofondo e un gesto che ha colto Ilaria di sorpresa, portandola finalmente a dire di sì.

Un amore che continua a sorprendere

La storia di Buffon e D’Amico è un esempio di come l’amore possa manifestarsi in modi inaspettati e divertenti. Le loro esperienze, raccontate con leggerezza e ironia, mostrano che anche le proposte di matrimonio possono essere un momento di gioia e risate. Con un futuro insieme da costruire, i due continuano a scrivere la loro storia, fatta di amore, complicità e, perché no, anche di qualche proposta stravagante.