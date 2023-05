Home > Video > Giorgia Meloni agli Stati Generali della Natalità: "La maternità non è in ... Giorgia Meloni agli Stati Generali della Natalità: "La maternità non è in vendita"

La natalità, così come l’accoglienza, non vanno mai contrapposte perché sono due facce della stessa medaglia", ha dichiarato Papa Francesco. "Vogliamo restituire agli italiani la certezza e l’orgoglio di vivere in una nazione capace di solidarietà, in grado di guardare al futuro", ha sottolineato il premier Giorgia Meloni. Il tutto in occasione della giornata conclusiva degli Stati Generali della Natalità, parlando dal palco dell'Auditorium della Conciliazione.