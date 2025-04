Giorgia Meloni, l’annuncio dopo l’incontro con Vance a Palazzo Chigi

Nuovo tassello nel dialogo tra Italia e Stati Uniti. Dopo il bilaterale con Donald Trump, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato J.D. Vance a Palazzo Chigi, in un momento strategico per le relazioni transatlantiche. L’incontro, svoltosi in un clima di collaborazione, ha confermato la volontà di rafforzare il dialogo tra Roma e Washington su temi chiave di politica estera, sicurezza e cooperazione economica.

L’incontro tra Giorgia Meloni e J.D. Vance

​L’incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, tenutosi il 18 aprile 2025 a Palazzo Chigi, si è svolto in un clima cordiale e collaborativo. Al centro del colloquio, durato circa un’ora e seguito da un incontro allargato con i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, vi sono stati due temi principali: la guerra in Ucraina e le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea.​

“La presenza di JD Vance è un’altra grande occasione per rafforzare la nostra cooperazione bilaterale. Molti i temi che abbiamo discusso nella giornata di ieri. Molti i temi dei quali discuteremo anche nella giornata di oggi ma, sicuramente, Italia e Stati Uniti sono determinati a rafforzare la loro cooperazione”, ha detto la premier.

Vance ha aggiornato Meloni sugli ultimi sviluppi nei negoziati tra Russia e Ucraina, esprimendo cauto ottimismo sulla possibilità di porre fine al conflitto.

“Voglio aggiornare il primo ministro su alcuni dei negoziati tra Russia e Ucraina… anche nelle ultime 24 ore. Pensiamo di avere alcune cose interessanti da riferire. Dal momento che ci sono i negoziati, non li pregiudichero’, ma ci sentiamo ottimisti sul fatto che possiamo sperare di portare a termine questa guerra, questa guerra molto brutale“.

La premier ha ribadito il sostegno dell’Italia a una soluzione diplomatica, sottolineando il ruolo del Paese come partner strategico per gli Stati Uniti in Europa e nel Mediterraneo.

Sul piano economico, Meloni e Vance si sono confrontati sulle attuali frizioni tra Stati Uniti e Unione Europea in materia di scambi commerciali, focalizzandosi in particolare sui dazi imposti da Washington. Il vicepresidente statunitense ha lasciato intendere una possibile riduzione delle tariffe, accennando anche all’eventualità di un summit USA-UE in occasione della prossima visita di Trump in Italia. La premier italiana ha ribadito la necessità di scongiurare un’escalation commerciale, pur riaffermando la volontà di tutelare gli interessi nazionali, con un occhio di riguardo per il comparto agroalimentare.

Meloni ha ringraziato Trump per il supporto ricevuto, sottolineando il legame speciale che unisce Italia e Stati Uniti. Vance, dal canto suo, ha definito l’incontro molto positivo e, nel pomeriggio, ha preso parte a una celebrazione liturgica nella Basilica di San Pietro, ribadendo così la centralità della sua fede cattolica.

Giorgia Meloni, l’annuncio dopo l’incontro con Vance a Palazzo Chigi

“Oggi, a Palazzo Chigi, ho ricevuto il Vicepresidente degli Stati Uniti d’America J.D. Vance. Italia e Stati Uniti continuano a rafforzare la loro cooperazione su tutti i principali dossier internazionali. Un’amicizia solida, una partnership strategica“.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha condiviso un post sui suoi canali social, accompagnato da un breve video che raccoglie alcuni momenti salienti del colloquio con J.D. Vance a Palazzo Chigi. Nel filmato si vedono strette di mano, sorrisi e immagini del confronto istituzionale, a testimonianza del clima disteso e della cordialità dell’incontro.