Giorgia Meloni in video a stampa estera: noi siamo democratici

Roma, 10 ago. (askanews) – Un videomessaggio in tre lingue, inglese, francese e spagnolo, per smentire che con la vittoria di Fratelli d’Italia ci sarebbe il rischio di una svolta autoritaria: lo ha realizzato Giorgia Meloni inviandolo ai giornalisti internazionali nel nostro paese. Ecco alcuni spezzoni del videomessaggio, forniti dalla agenzia France Presse, nella versione inglese e in quella francese:

“Ho letto che la vittoria di Fratelli d’Italia nelle elezioni di settembre sarebbe un disastro, verso una svolta autoritaria, l’uscita dell’Italia dall’euro e altri sciocchezze di questo genere.

Nulla di tutto ciò è vero” dice Meloni.

“La destra italiana ha consegnato il fascismo alla storia da decenni ormai, condannando senza ambiguità la soppressione della democrazia e le vergognose leggi contro gli ebrei”.

“Da anni ho anche l’onore di guidare il partito conservatore europeo (ndr Conservatori e riformisti europei, CRE), che condivide valori ed esperienze con i Tory britannici, i Repubblicani statunitensi e il Likud israeliano” dice ancora Meloni.

“La nostra posizione nel campo occidentale è cristallina, come abbiamo dimostrato di nuovo condannando senza se e senza ma la brutale aggressione della Russia contro l’Ucraina, e aiutando dall’opposizione a rafforzare la posizione dell’Italia nei forum europei e internazionali”.