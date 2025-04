La premier italiana incontra il presidente Trump per discutere questioni bilaterali

La visita di Giorgia Meloni a Washington

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è recentemente atterrata negli Stati Uniti, precisamente alla Joint Base Andrews, nei pressi di Washington. Questo viaggio segna un momento significativo per le relazioni tra Italia e Stati Uniti, con un incontro programmato per le ore 12.00 locali (le 18 in Italia) di domani alla Casa Bianca con il presidente Donald Trump. La premier e la sua delegazione saranno ospiti del presidente Trump presso la Blair House, dove alloggeranno fino al termine della visita.

Dettagli dell’incontro bilaterale

Il bilaterale di domani alla Casa Bianca tra Donald Trump e Giorgia Meloni è previsto durare circa un’ora, secondo quanto riferito all’ANSA da fonti della presidenza. Al momento, non è prevista alcuna conferenza stampa congiunta, il che suggerisce che i temi trattati potrebbero essere delicati e riservati. Prima della partenza per gli Stati Uniti, Meloni ha avuto un colloquio telefonico con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, per coordinare la missione a Washington.

Il contesto europeo e le relazioni transatlantiche

La conversazione tra Meloni e von der Leyen, avvenuta ieri sera, si inserisce nel contesto delle trattative tra l’Unione Europea e l’amministrazione Trump riguardo al dossier dazi. La portavoce della Commissione europea, Arianna Podestà, ha confermato che la presidente della Commissione e la premier italiana hanno coordinato questa visita, sottolineando l’importanza di mantenere contatti con l’amministrazione statunitense. “Qualsiasi contatto con l’amministrazione statunitense è ben accetto”, ha dichiarato Podestà, evidenziando che, sebbene la competenza negoziale spetti alla Commissione, i contatti con l’amministrazione Trump sono considerati estremamente positivi.