Giorgia Meloni sulla Giornata internazionale contro la droga: "È un fenomeno fuori controllo"

Sul discorso per la Giornata internazionale contro la droga Giorgia Meloni è stata molto chiara, nonostante le proteste da parte dell’opposizione: “Io so quello che sto facendo, non sono una persona che si fa intimidire”. Non è mancato spazio nemmeno all’ironia: “Li abbiamo visti i risultati del lavoro che avete fatto, vi ringraziamo tutti qui dentro”