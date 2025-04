La premier italiana si prepara a incontri decisivi per il futuro del paese e della sua posizione in Europa.

Un’agenda fitta di impegni

Giorgia Meloni si trova in una settimana cruciale, caratterizzata da un’intensa attività politica e diplomatica. La premier italiana ha avviato una serie di colloqui con importanti leader europei, tra cui il cancelliere tedesco Merz e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Questi incontri non sono solo un’opportunità per rafforzare i legami con i partner europei, ma anche per posizionare l’Italia come un attore chiave nel contesto geopolitico attuale.

La sfida per il vertice Nato

Uno degli obiettivi principali di Meloni è quello di ottenere Roma come sede del prossimo vertice Nato. Questa ambizione si scontra con le pressioni di altre capitali europee, in particolare Parigi e Madrid, che aspirano a ospitare l’importante incontro. La premier è determinata a dimostrare che l’Italia può svolgere un ruolo di leadership all’interno dell’Alleanza Atlantica, soprattutto in un momento in cui la sicurezza europea è messa a dura prova da tensioni internazionali.

Incontri con leader mondiali

Oltre ai colloqui con i leader europei, Meloni si prepara a un incontro significativo con l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Quest’ultimo ha accettato l’invito a visitare l’Italia entro la fine di maggio, un evento che potrebbe avere ripercussioni importanti sulle relazioni transatlantiche. L’obiettivo della premier è quello di rafforzare l’asse Roma-Washington, un passo fondamentale in vista del summit Nato di giugno.

Impegni nazionali e internazionali

Il 23 aprile, Meloni risponderà al question time in Parlamento, un momento cruciale per affrontare le questioni interne e per comunicare le sue strategie al popolo italiano. Inoltre, il 25 aprile, parteciperà alle celebrazioni per la Festa della Liberazione all’Altare della Patria, un evento simbolico che sottolinea l’importanza della memoria storica e della lotta per la libertà. Dopo questi impegni, la premier volerà in Asia per una missione in Uzbekistan e a Samarcanda, un viaggio che evidenzia l’intenzione dell’Italia di espandere la propria influenza anche in regioni strategiche al di fuori dell’Europa.