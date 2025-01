Un ritorno atteso

Giorgia Todrani, conosciuta semplicemente come Giorgia, si prepara a calcare nuovamente il palco del Festival di Sanremo nel 2025. A 53 anni, la cantante romana è considerata tra le favorite, ma la sua umiltà e schiettezza la portano a sperare che il festival possa essere vinto da un giovane talento, un “pischello o una pischella”. Questa affermazione, rilasciata in un’intervista al Corriere della Sera, evidenzia il suo desiderio di dare spazio alle nuove generazioni, pur mantenendo un forte legame con la sua carriera e il suo pubblico.

La richiesta di autotune e la sua visione artistica

In un curioso aneddoto, Giorgia ha rivelato di aver chiesto di utilizzare l’autotune durante la sua esibizione, una richiesta che ha suscitato ilarità tra il suo team. Nonostante le sue indiscutibili qualità vocali, la cantante ha voluto sperimentare un approccio contemporaneo, dimostrando la sua volontà di confrontarsi con le nuove tecnologie musicali. “Mi sento discriminata perché sono nata nel secolo precedente”, ha scherzato, sottolineando la sua apertura verso l’innovazione, anche se il suo brano in gara, “La cura per me”, parla di introspezione e di come trovare serenità dentro di sé.

La pressione e le piccole gioie quotidiane

Giorgia ha anche condiviso le sue esperienze personali, rivelando come trova serenità nelle piccole cose quotidiane, come passare del tempo con i suoi gatti o aiutare suo figlio con i compiti. La pressione di un evento come Sanremo è palpabile, ma la cantante sembra affrontarla con una certa leggerezza, affermando di curarla con “tranquillanti validissimi”. La sua esperienza passata al festival, sia come concorrente che come co-conduttrice, le ha conferito una consapevolezza unica, e la sua presenza è sempre stata caratterizzata da freschezza e autenticità.

Un futuro ricco di possibilità

In merito a future collaborazioni, Giorgia ha lasciato intendere che ci sono possibilità di tornare a X Factor, un’esperienza che ha apprezzato molto. “Amadeus mi ha dato un’occasione importante di percorrere una strada diversa”, ha dichiarato, mostrando entusiasmo per le nuove sfide. Se le venisse offerta l’opportunità di condurre il Festival di Sanremo, non esiterebbe a dire di sì, a patto che non debba aspettare troppo. La sua determinazione e il suo spirito innovativo la rendono una figura di riferimento per molti, e la sua visione artistica continua a evolversi, rimanendo sempre attenta alle esigenze del pubblico e alle tendenze contemporanee.

Un esempio di autenticità

Infine, Giorgia ha parlato della sua scelta di non ricorrere a interventi estetici, affermando di voler essere un esempio per le altre donne. “Dico no alle punturine in viso”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di accettarsi per come si è, in un’epoca in cui l’aspetto fisico è spesso al centro dell’attenzione. La sua autenticità e il suo approccio sincero alla vita e alla musica la rendono un’artista unica, pronta a lasciare il segno anche in questa nuova avventura sanremese.