La comunità di Hoover, in Alabama, è stata scossa da una tragedia familiare: Christina Chambers, nota giornalista sportiva, e il marito Johnny Rimes sono stati trovati morti nella loro abitazione, mentre il loro figlio di tre anni è stato trovato vivo. L’episodio ha colpito profondamente amici, colleghi e fan, lasciando dietro di sé incredulità e interrogativi.

La carriera della giornalista Christina Chambers

Christina Chambers era una figura molto stimata nel panorama giornalistico sportivo in Alabama. Dal 2015 al 2021 ha lavorato per WBRC 6, diventando uno dei volti più riconoscibili del segmento “Sideline”, dedicato alla copertura in diretta degli eventi sportivi locali, continuando poi a collaborare come freelance. Prima di approdare a WBRC 6, aveva maturato esperienze presso WLTZ NBC38 a Columbus, Georgia, e Comcast Sports Southeast ad Atlanta, seguendo anche gli eventi dell’Università di Auburn.

Laureata in giornalismo nel 2011 presso l’Università dell’Alabama a Birmingham, Chambers era anche un’atleta di atletica leggera di Division I e una maratoneta appassionata, avendo completato tre volte la Maratona di Boston. Dopo il passaggio all’insegnamento, è diventata docente e responsabile del programma di broadcast alla Thompson High School, guidando studenti verso numerosi riconoscimenti, tra cui premi statali e All-Alabama Broadcast Awards.

La sua scomparsa ha suscitato un’ondata di commozione sui social, con messaggi di cordoglio da parte di colleghi, studenti e fan che ricordano la sua professionalità, la passione per lo sport e il profondo legame con la comunità.

Alabama, la giornalista sportiva Christina Chambers trovata morta in casa con il marito: vivo il figlio di tre anni

Come riportato dal New York Post, Christina Chambers, giornalista sportiva di grande esperienza, e il marito Johnny Rimes sono stati trovati privi di vita nella loro abitazione martedì mattina, 16 dicembre.

Accanto a loro sarebbe stato trovato il figlio di tre anni, fortunatamente illeso e subito preso in custodia dai familiari. Le autorità locali sospettano un possibile omicidio-suicidio, ipotizzando che l’uomo abbia prima ucciso la moglie per poi togliersi la vita, ma le indagini sono ancora in corso per chiarire con certezza la dinamica.

La drammatica scoperta sarebbe avvenuta poco dopo le 9, quando un familiare, non riuscendo a contattare la coppia, si sarebbe recato presso la loro abitazione in Highland Manor Court, trovando la scena straziante.

Polizia, vigili del fuoco e personale sanitario sono intervenuti tempestivamente, ma per i coniugi non c’era più nulla da fare. La coppia, sposata dal 2021, non avrebbe dato segni di problemi evidenti, rendendo l’episodio ancora più sconvolgente per amici e vicini.