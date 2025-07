Giornata ad alta tensione politica a Palazzo Marino. Il sindaco Sala interviene oggi in consiglio comunale in un passaggio considerato cruciale per il futuro della città di Milano. A sostenerlo apertamente è il Partito Democratico locale, mentre l’opposizione attende chiarimenti e risposte.

Le indagini della Procura sul sistema urbanistico milanese

La Procura di Milano ha avviato una vasta inchiesta che coinvolge complessivamente 74 indagati, tra politici, funzionari comunali, imprenditori e professionisti, con accuse che spaziano dalla corruzione, falso, abuso edilizio e induzione indebita.

Al centro delle indagini figura la Commissione per il Paesaggio, sospettata di agire favorendo gli interessi di alcune società immobiliari. Secondo i magistrati, emergerebbe un sistema di “commistioni patologiche”, in cui incarichi professionali sarebbero stati assegnati in cambio di benefici per soggetti privati.

Sono finiti nel mirino progetti urbani rilevanti come il “Pirellino” (promosso da Stefano Boeri e Manfredi Catella), il Villaggio Olimpico di Porta Romana e l’Arena di Santa Giulia, oltre a decine di cantieri sospetti – tra cui la Torre Milano, via Crescenzago, Bosconavigli e altri nel centro e nelle periferie.

Tra le sei richieste di arresto ci sono quelle per l’imprenditore Catella e l’assessore Giancarlo Tancredi (quest’ultimo già indagato con richiesta di domiciliari), oltre a due ex presidenti della Commissione, Marinoni e Scandurra. Il sindaco Giuseppe Sala è indagato per false dichiarazioni riguardo alla nomina del presidente della commissione paesaggio e induzione indebita legata al progetto Pirellino. Sala ha respinto le accuse, definendo “allucinante” aver appreso dell’indagine dai giornali anziché dalla Procura.

Nel frattempo, l’inchiesta ha già interrotto circa 150 cantieri, coinvolgendo 4.500 famiglie, e lavorando a un interrogatorio preventivo previsto per il 23 luglio, momento in cui il gip deciderà sugli arresti.

Pd conferma sostegno a Sala, ma chiede cambiamenti concreti per Milano

Il Partito Democratico conferma il proprio sostegno al sindaco di Milano Giuseppe Sala, al termine di un incontro definito “costruttivo” con una delegazione del primo cittadino. Allo stesso tempo, però, il Pd sollecita un cambio di passo, chiedendo segnali concreti per rispondere alle nuove priorità della città.

Sala, da parte sua, pretende dal partito rassicurazioni sulla compattezza della maggioranza, soprattutto in vista dei voti decisivi in aula. Il fronte interno resta tuttavia diviso: almeno cinque consiglieri si oppongono apertamente alla vendita di San Siro e il numero potrebbe aumentare dopo le recenti svolte dell’inchiesta.

Sala in consiglio comunale: per Milano è il giorno della verità

Milano vive oggi un passaggio politico delicatissimo. Non è l’inchiesta in sé – ancora in corso – a segnare la svolta, ma le sue ricadute istituzionali. Nel pomeriggio, il sindaco Giuseppe Sala parlerà in aula a Palazzo Marino per la prima volta dopo essere stato coinvolto nell’indagine su urbanistica e appalti che scuote la città. Finora si era espresso solo con una dichiarazione al Corriere della Sera, definendo “allucinante” il fatto di aver appreso dell’indagine dalla stampa.

Dopo un weekend di riflessione e un incontro con i vertici del Pd locale, Sala è pronto a chiarire se intende proseguire il mandato fino al 2027. Il suo intervento aprirà una seduta già carica di tensione, con le opposizioni sul piede di guerra e il centrodestra pronto alla protesta.

Il sindaco chiede garanzie politiche alla sua maggioranza, mentre il Pd spinge per un cambio di rotta, a partire dalle deleghe all’urbanistica. L’uscita di scena dell’assessore Tancredi, per cui la Procura ha chiesto i domiciliari, è data per certa: la sua lettera di dimissioni è pronta, l’interrogatorio di garanzia è previsto per mercoledì.