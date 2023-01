Home > Askanews > Giornata della memoria, come sono nate le Pietre d'Inciampo Giornata della memoria, come sono nate le Pietre d'Inciampo

Roma, 27 gen. (askanews) – Sono ormai distribuite in tutta Europa: l’artista tedesco Gunter Denmig racconta, in questo video del Museo Diffuso della Resistenza di Torino, come sono nate le Pietre d’Inciampo o Stolpersteine, i ciottoli d’ottone che ricordano una ad una le vittime della Shoah. Il 27 gennaio si celebra la Giornata della Memoria.

