Giornata della Terra, spunta dipinto di 50m su una collina britannica

Roma, 22 apr. (askanews) – Una ragazza sorridente che tiene in mano un mappamondo. Una gigantesca opera d’arte lunga 50 metri realizzata sul fianco di una collina dello Yorkshire, in occasione della Giornata della Terra, da un’associazione artistica con sede nel Nord della Gran Bretagna. Un team di dieci persone ci ha lavorato per tre giorni, utilizzando vernice per campi da calcio e bombolette spray.

“Si tratta di una ragazza che tiene in mano la Terra per la Giornata della Terra. E la scritta è ‘Vota per il clima e vota per il nostro futuro'” ha spiegato Jamie Wardley, direttore dell’associazione artistica Sand In Your Eye che ha guidato il progetto.

“Sta sorridendo, quindi è ottimista, perché quest’anno ci sono le elezioni nel Regno Unito e abbiamo l’opportunità di fare la differenza per il futuro dei nostri figli. Perché votando a favore del clima, si vota anche per la salute, perché l’aria sarebbe più pulita. Votiamo per la prosperità, perché ora tutto sta andando in quella direzione, quindi dobbiamo davvero investire in queste cose”.