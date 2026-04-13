Giornata emofilia: Castaman (Siset), ‘senza una sScuola di specializzazione mancano nuovi esperti

“La criticità nel formare nuovi esperti sta anche nelle problematiche legate all’assenza di una scuola di specializzazione per le malattie emorragiche e trombotiche. Esse vengono comprese, in genere, o nell'ambito dell’ematologia oppure in quello della medicina interna. Ci sono degli aspetti ...

“La criticità nel formare nuovi esperti sta anche nelle problematiche legate all’assenza di una scuola di specializzazione per le malattie emorragiche e trombotiche. Esse vengono comprese, in genere, o nell’ambito dell’ematologia oppure in quello della medicina interna. Ci sono degli aspetti di trasversalità che non vengono compresi in un’unica scuola di specialità e questo è un grande problema: una formazione specifica e specialistica potrebbe aiutare molto anche nel produrre nuove leve che possano poi occuparsi di queste patologie”.

Lo ha detto Giancarlo Castaman, presidente della Società italiana per lo studio dell’emostasi e della trombosi – Siset, al convegno per la XXII Giornata mondiale dell’emofilia (17 aprile), promosso a Roma da FedEmo.

https://www.youtube.com/watch?v=vM94ga9mnd0