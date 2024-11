Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

Un giorno di riflessione e sensibilizzazione

Il 25 novembre segna un momento cruciale per la società: la . Questa data è un’opportunità per riflettere sulle ingiustizie e le violenze che molte donne subiscono quotidianamente, sia fisiche che psicologiche. In tutto il mondo, eventi e campagne di sensibilizzazione vengono organizzati per incoraggiare le vittime a denunciare e per educare la società sull’importanza del rispetto e della dignità femminile.

Il messaggio di Giulia De Lellis

In questo contesto, Giulia De Lellis, influencer e personaggio pubblico, ha deciso di utilizzare la sua piattaforma social per lanciare un messaggio di supporto e incoraggiamento. Attraverso una serie di stories su Instagram, ha invitato le donne a dedicare il loro tempo solo a chi le rispetta e le ama. Le sue parole, cariche di significato, hanno cercato di sottolineare l’importanza di circondarsi di persone che realmente si prendono cura di noi.

“Vi invito (oggi più che mai) a regalare il vostro tempo solo a chi vi protegge, solo a chi si prende cura di voi”, ha scritto De Lellis, evidenziando la necessità di relazioni sane e rispettose. Tuttavia, il suo messaggio ha suscitato reazioni contrastanti tra i suoi followers.

Le polemiche sui social

Nonostante l’intento positivo, il riferimento al suo compagno Tony Effe ha scatenato una serie di critiche. Molti utenti hanno espresso il loro disappunto, ritenendo inappropriato il collegamento tra il rapper e una giornata così seria.