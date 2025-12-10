Giornate della vista, a Roma visite gratis in periferia fino al 19 dicembre

Roma, 10 dic. (Adnkronos Salute) – La Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia presenta la terza e ultima clinica oculistica temporanea del programma dedicato al Santo Giubileo 2025, attiva dal 9 al 19 dicembre presso la Chiesa Parrocchiale di San Felice da Cantalice, nel quartiere di Centocelle, comunità affidata a padre Mario Fucà. Questa tappa conclude il ciclo giubilare delle Giornate della vista iniziato con Tor Bella Monaca e proseguito con Garbatella, e rinnova il modello consolidato della Fondazione che costruisce una rete solidale con le realtà e le associazioni più radicate sul territorio, affidando proprio a loro l'individuazione e l'accompagnamento delle persone fragili che necessitano di un controllo visivo.

L'iniziativa coinvolge infatti una vasta rete di organizzazioni impegnate quotidianamente al fianco delle persone vulnerabili: Comunità di Sant'Egidio, Caritas, Rete italiani disabili, Croce rossa italiana, Berenice, Per un mondo migliore, Eidos in Rete, Centro Astalli, Banca delle Visite, La Nuova Arca. Un ruolo particolarmente centrale è svolto dall'Ambulatorio Popolare Roma Est – Quarticciolo, progetto indipendente che riunisce oltre 30 professionisti volontari e offre gratuitamente servizi di medicina generale, supporto psicologico e pediatria. La clinica è realizzata anche in collaborazione con la Struttura del commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale nei territori ad alta vulnerabilità, nell'ambito del Piano straordinario nazionale destinato alle aree più fragili. Il quartiere Alessandrino-Quarticciolo rientra tra le prime aree interessate dal programma, che nel 2026 coinvolgerà anche Rozzano (Milano), Napoli Scampia–Secondigliano, Catania San Cristoforo e Palermo Borgo Nuovo.

"L'iniziativa itinerante voluta dalla Fondazione OneSight EssilorLuxottica, che porta screening visivi e assistenza oculistica gratuiti nelle periferie romane del Quarticciolo e Centocelle, riveste un'importanza strategica in termini di miglioramento della qualità della vita, inclusione e contrasto alle disuguaglianze sociali. Un percorso virtuoso lodevole e concreto che parla di solidarietà grazie ai tanti professionisti e volontari, impegnati a favore delle fasce più fragili dei nostri territori, e che come struttura commissariale siamo particolarmente felici di sostenere, esaltando in tale contesto l'alto valore sociale dell'intervento delle realtà produttive d'eccellenza del nostro Paese, anche nell'ambito del Piano straordinario attuato dal commissario". Così Mauro Casinghini, direttore generale della Struttura del commissario per la riqualificazione sociale dei territori ad alta vulnerabilità.

Il 2025 è stato un anno significativo per la salute visiva delle fasce più vulnerabili della Capitale. Grazie al progetto 'Fondazione OneSight EssilorLuxottica per il Santo Giubileo 2025', sono state effettuate 2.411 visite oculistiche, donati 2.153 occhiali da vista e identificate 183 evidenze cliniche che hanno richiesto un percorso di cura successivo, riporta una nota. Questi risultati sono stati resi possibili grazie alla predisposizione di tre cliniche filantropiche e un Vision Center permanente presso la sede della Comunità di Sant'Egidio a Piazza dei Consoli, e all'impegno congiunto di 48 professionisti sanitari, 30 ottici e 48 volontari, attivi complessivamente per 164 giornate di servizio nella città di Roma.

"Il programma dedicato al Santo Giubileo – dichiara Andrea Rendina, segretario generale della Fondazione – è stata un'esperienza straordinaria e ricca di risultati, resa possibile grazie alla concreta creazione di una rete solidale che siamo orgogliosi di aver realizzato insieme alle istituzioni politiche e religiose, al terzo settore e ai professionisti della vista della città di Roma, in uno spirito di inclusione, solidarietà e sobrietà".

Le visite della clinica di Centocelle e Quarticciolo sono eseguite dagli specialisti coordinati da Leopoldo Spadea, direttore Uoc Oftalmologia Policlinico Umberto I – Sapienza Università di Roma. "La diagnosi precoce in oftalmologia rappresenta un elemento fondamentale per la tutela della salute visiva e per la prevenzione di patologie che, se individuate tardi, possono compromettere in modo significativo la qualità di vita – sottolinea Spadea – Per questo motivo abbiamo aderito con grande convinzione alle Giornate della vista organizzate presso Quarticciolo e Centocelle. I nostri giovani colleghi hanno partecipato con entusiasmo e professionalità, consapevoli dell'importanza di iniziative che portano la prevenzione sul territorio e rendono accessibili servizi essenziali alle fasce più fragili della popolazione. Siamo lieti di aver contribuito a questo importante progetto di salute pubblica".

Nel solco dello spirito del Santo Giubileo, il programma della Fondazione ribadisce l'importanza di portare la prevenzione e l'assistenza sanitaria direttamente nei quartieri più fragili della città. Intervenire nelle periferie significa tradurre in azioni concrete i valori di inclusione, solidarietà e prossimità che caratterizzano l'anno giubilare, rafforzando il legame tra istituzioni, comunità e chi vive condizioni di vulnerabilità quotidiana.

"Iniziative come queste hanno un alto valore sociale e per questo vorrei ringraziare Luxottica, eccellenza italiana nel mondo, che con la sua Fondazione si occupa dei più fragili con l'obiettivo di eliminare difetti visivi e fornire accesso alle cure della vista per tutti, senza discriminazioni. E' anche attraverso iniziative di questo genere che i territori possono e devono diventare inclusivi", afferma Massimiliano Maselli, assessore all'Inclusione sociale e Servizi alla persona della Regione Lazio.

"Guardiamo con favore a iniziative come questa, perché nelle periferie vivono molte persone che hanno bisogno di un sostegno concreto – aggiunge Giuseppe Battaglia, assessore alle Periferie del Comune di Roma – E' un gesto importante, che può migliorare la qualità della vita di chi non ha accesso alle cure oculistiche. Tutelare la salute e rendere raggiungibili i servizi anche nelle periferie è essenziale, e la nostra presenza vuole andare proprio in questa direzione". A conferma del forte valore sociale del progetto, l'iniziativa è promossa con il patrocinio di: Dicastero per l'Evangelizzazione – Giubileo 2025, Camera dei deputati, ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Regione Lazio, Comune di Roma Municipio V.