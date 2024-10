Giorni della ricerca: un impegno per la lotta contro il cancro

Dal 30 ottobre al 17 novembre, eventi per sostenere la ricerca contro il cancro

Un’iniziativa di grande rilevanza

I “Giorni della ricerca” rappresentano un’importante mobilitazione in Italia, che si svolge dal 30 ottobre al 17 novembre. Questo evento annuale ha come obiettivo principale quello di raccontare i risultati ottenuti nella lotta contro il cancro, presentare le sfide future e raccogliere fondi per sostenere la ricerca oncologica. La manifestazione culmina con una cerimonia al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, un momento di grande prestigio che sottolinea l’importanza della ricerca scientifica nel nostro Paese.

Il messaggio del Presidente della Repubblica

Durante la cerimonia, il Presidente Sergio Mattarella ha evidenziato l’importanza di garantire l’universalità delle cure e la parità dei diritti nella lotta contro il cancro. Ha sottolineato che è fondamentale rimuovere le disuguaglianze territoriali che possono ostacolare l’accesso alle cure. La Costituzione italiana prescrive che la salute sia un diritto fondamentale, e questo principio deve essere rispettato in ogni angolo del Paese. Mattarella ha definito i “Giorni della ricerca” come un motore di iniziativa e impegno sociale, essenziale per migliorare la qualità della vita delle persone affette da tumore.

Il progresso nella lotta contro il cancro

Negli ultimi anni, la percezione del cancro è cambiata radicalmente. Un tempo considerato una condanna inesorabile, oggi è visto come una malattia che può essere combattuta grazie ai progressi della medicina e della ricerca. Attualmente, oltre 3 milioni e mezzo di persone in Italia vivono dopo una diagnosi di tumore, molte delle quali possono considerarsi guarite. Questo cambiamento è il risultato di anni di ricerca e innovazione, che hanno migliorato le condizioni di vita dei pazienti, permettendo loro di mantenere relazioni positive e di partecipare attivamente alla vita sociale e familiare.