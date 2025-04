Un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato in strada, ora è in ospedale.

Un’aggressione violenta nel cuore della notte

La scorsa notte, un giovane di 21 anni è stato vittima di un’aggressione a colpi di coltello ad Abbiategrasso, un comune situato nella provincia di Milano. L’episodio è avvenuto intorno alle 2 di notte in via Fusè, una strada che si trova nelle vicinanze di un complesso di case popolari.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo è stato soccorso in condizioni critiche e trasportato d’urgenza all’ospedale di Legnano.

Le condizioni del giovane e l’intervento medico

All’arrivo in ospedale, il giovane presentava ferite penetranti al torace e al braccio sinistro, segni evidenti di un’aggressione violenta. Durante il trasporto, il ragazzo ha subito un arresto cardiaco, ma grazie all’intervento tempestivo del personale medico, è stato rianimato e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Attualmente, le sue condizioni sono definite gravissime e il giovane è ancora in fase di monitoraggio.

Indagini in corso da parte delle autorità

Le autorità competenti, in particolare i Carabinieri, sono già al lavoro per fare chiarezza sull’accaduto. Al momento, non sono state rese note le generalità della vittima, né tantomeno sono emerse informazioni sui possibili aggressori. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali filmati di sorveglianza per ricostruire la dinamica dell’aggressione. La comunità locale è scossa da questo episodio di violenza, che ha colpito un giovane in una zona normalmente tranquilla.